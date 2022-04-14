Döviz mevduatları nette 766 milyon dolar arttı

Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte üç haftadır yükselen ve 1 Nisan haftasında gerileyen döviz mevduatı geçen hafta şirketlerin talebiyle yeniden arttı. Merkez Bankası verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 8 Nisan ile biten haftada 766 milyon dolar arttı.

1 Nisan haftası hariç savaş başladığından beri alımda olan tüzel hesaplar geçen hafta da parite etkisinden arındırılmış olarak döviz mevduatını 1 milyar 70 milyon dolar arttırdı. Tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 339 milyon dolar, Euro cinsi döviz mevduatının parite etkisinden arındırılmış olarak dolar karşılığı 763 milyon dolar arttı.

Gerçek kişilerin döviz mevduatında ise parite etkisinden arındırılmış şekilde 584 milyon dolarlık düşüş oldu. Bu düşüşün 480 milyon doları da dolar cinsi döviz mevduatındaki düşüşten gerçekleşirken Euro cinsi döviz mevduatının parite etkisinden arındırılmış olarak dolar karşılığı ise 551 milyon dolar azaldı. Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı 1 Nisan haftasında 215.9 milyar dolardan 8 Nisan haftasında 215 milyar 615 milyon dolara geldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık verilerine göre de 11 Mart’ta 561 milyar 869 milyon, 18 Mart’ta 581 milyar 166 milyon, 25 Mart’ta 610 milyar 427 milyon, 1 Nisan’da 695 milyar 691 milyon olan kur korumalı TL mevduat hesabının büyüklüğü 8 Nisan’da 726 milyar 665 milyon dolara yükseldi.

Döviz mevduatlarındaki son 3 aydaki hareketler şöyle:

08 Nisan 2022: 215.615,10

01 Nisan 2022: 215.982,70

25 Mart 2022: 217.609,00

18 Mart 2022: 216.249,00

11 Mart 2022: 216.105,40

04 Mart 2022: 214.138,30

25- Şubat 2022 215.833,40

18 Şubat 2022: 215.988,90

11 Şubat 2022: 223.048,80

04 Şubat 2022: 225.092,50

28 Ocak 2022: 228.162,10

21 Ocak 2022: 232.277,10

14 Ocak 2022: 234.211,70

07 Ocak 2022: 234.291,70

31 Aralık 2021: 237.070,10

24 Aralık 2021: 238.974,70

17 Aralık 2021: 237.790,80