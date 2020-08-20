Döviz mevduatları zirveden döndü

20 Ağustos 2020

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka istatistiklerine göre, yurt içi yerleşiklerin mevduatlarındaki döviz tutarı 14 Ağustos haftasında 1 milyar 844 milyon dolar geriledi. Böylece, döviz hesapları bir önceki hafta gördüğü 219,5 milyar dolarlık zirveden dönmüş oldu.

Vatandaşların hesabındaki 217 milyar 662 milyon dolarlık dövizin, 134 milyar 339 milyon dolarını bireysel hesaplar oluştururken 83 milyar 323 milyon doları ise tüzel hesaplardan oluştu. Bir önceki haftaya göre kıyaslandığında döviz hesaplarındaki düşüşün 1,6 milyar doları vatandaşların döviz satışından kaynaklanırken şirket hesaplarından çıkış ise 182 milyon dolarla sınırlı kaldı.

Dolar hesaplar azaldı, euro cinsi hesaplar arttı

Döviz türleri bakımından incelendiğinde, bankadaki döviz mevduatların 118 milyar 744 milyonluk kısmını ABD Doları; 63 milyon 582 milyonunu ise euro hesapların ABD doları cinsinden karşılığı oluşturuyor. Kıymetli madenler hesabınının döviz karşılığı ise 31 milyar 466 milyon dolar oldu. Geçtiğimiz hafta, dolar hesapları bir önceki haftaya göre 820 milyon dolar azalırken; euro cinsi hesaplar 178 milyon dolar arttı. Vatandaşların kıymetli maden hesaplarının büyüklüü ise 1 milyar 120 milyon dolar azaldı.