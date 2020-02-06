Döviz mevduatlarında çözülme sürüyor

06 Şubat 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.Yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarındaki düşüş ikinci haftaya taşındı.

24 Ocak ile biten işlem haftasında 196 milyar 306 milyon dolar olan yükselen yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, 31 Ocak haftasında 194 milyar 542 milyon dolara geriledi.

Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 17 Ocak'la biten haftada 197 milyar 121 milyon dolarla tarihi seviyelere ulaşmıştı.



Geçtiğimiz hafta söz konusu 194 milyar 542 milyon dolarlık yabancı para mevduatının 121 milyar 496 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 73 milyar 46 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.





Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 31 Ocak ile biten haftada 2 milyar 116 milyon 715 bin lira artarak 2 trilyon 648 milyar 910 milyon 787 bin liradan 2 trilyon 651 milyar 27 milyon 502 bin liraya çıktı.