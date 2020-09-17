Döviz rezervleri 400 milyon dolar arttı

17 Eylül 2020

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka verilerine göre, 11 Eylül haftasında brüt döviz rezervi, 44 milyar 881 milyon dolardan 45 milyar 281 milyon dolara yükseldi. Bu rakamlar MB'nin döviz rezervlerinde bir haftada 400 milyon dolar artış yaşandığı anlamına geliyor.

Merkez Bankası altın rezervi ise 42 milyar 665 milyon dolardan 42 milyar 908 milyon dolara; toplam rezervler ise 87 milyar 546 milyon dolardan 88 milyar 189 milyon dolara seviyesine yükseldi. Böylece, toplam rezervler 643 milyon dolar artarken altın rezervlerindeki düşüş 243 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Merkez Bankası brüt rezervi 13 Aralık 2013'te 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. 2019 sonunda ise döviz rezervleri 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.

TCMB rezervlerinin son bir yıllık seyri şöyle (milyon dolar):

Altın Brüt Toplam

Tarih Rezervi Rezerv Rezerv

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