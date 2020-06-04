Döviz rezervleri 54,4 milyar dolara geriledi

04 Haziran 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre 29 Mayıs haftasında Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 91 milyar 27 milyon dolara geriledi. Bir önceki hafta TCMB'nin toplam rezervleri 92 milyar 407 milyon dolar düzeyindeydi.

Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 54 milyar 360 milyon dolar; altın rezervleri ise 36 milyar 667 milyon dolar olarak açıklandı. Bir önceki hafta altın rezervleri 36 milyar 812 milyon dolar; brüt döviz rezervleri ise 55 milyar 595 milyon dolar idi.







