Döviz ve altın alımındaki %1'lik vergi düşürüldü
Döviz ve altın alım işlemlerinden alınan ve geçtiğimiz mayıs ayında yüzde 1'e yükseltilen banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yeniden binde 2'ye indirildi.
Vergide indirim kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan banka ve sigorta muameleleri vergi nispetlerinin tespiti hakkındaki Bakanlar Kurulu kararında değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararıyla yapıldı.
Kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı Mayıs ayında binde 2'den yüzde 1'e yükseltilmişti.
Ağustos ayında ise yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo işlemlerinde, BSMV nispetinin, satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanmasına yönelik karar alınmıştı.
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