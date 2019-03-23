Dövizdeki hareketliliğe çifte inceleme

23 Mart 2019

Mehmet KAYA

ANKARA - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurumu, döviz piyasalarındaki hareketlere yönelik spekülasyon şikayetlerine dayanarak inceleme başlatıldığını açıkladı. BDDK Cumartesi günü akşam saatlerinde “Son dönemde bazı bankaların müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde döviz alımına yönlendirdiklerine dair kurumumuza yoğun şikayetler ulaşmıştır. Konu hakkında kurumumuzca inceleme ve soruşturma başlatılmış olup ilgililer hakkında gerekli idari ve hukuki süreçler yürütülecektir” ifadesinin yer aldığı bir basın açıklaması yayımladı.

JP Morgan’a BDDK ve SPK’dan çifte inceleme

BDDK aynı saatlerde bir başka açıklama daha yayımlayarak, “22 Mart 2019 tarihinde JP Morgan tarafından yayımlanan raporun yanıltıcı ve münipülatif içeriği sebebiyle, finansal piyasalarda oynaklığa ve özellikle ülkemiz bankalarının itibar ve değer kaybına yol açtığı hususunda Kurumumuza iletilen yoğun şikayetler kapsamında adı geçen kurum hakkında inceleme başlatılmış olup, gerekli idari ve hukuki süreçler yürütülecektir” denildi.

BDDK’nın açıklamasına yakın saatlerde SPK da bir açıklama yaparak JP Morgan hakkında Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında bir inceleme başlattığını duyurdu. Açıklamada, 22.03.2019 tarihinde JPMorgan Chase & Co. tarafından yayımlanan raporun yanıltıcı içeriği nedeniyle başta bankacılık hisseleri olmak üzere Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören hisse senetleri üzerinde spekülatif etki yarattığına yönelik olarak Kurumumuza iletilen şikayetler çerçevesinde, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında inceleme başlatılmıştır” denildi.

Kurumların açıklamasında, BDDK’nın “bankaların müşterilerini döviz almaya yönlendirdiği” şikayetlerinin “inceleme ve soruşturma”, JP Morgan raporu hakkındaki idari sürecin ise “inceleme” olması dikkat çekti. İnceleme, idari olarak bahse konu iddianın soruşturma açmaya gerek olup olmadığının kararlaştırıldığı sürece işaret ediyor.