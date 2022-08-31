Dövizden dönüşüm hedefine tüzeller de dahil oldu, ilave ZK için aralık genişletildi

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası bankaların döviz hesaplarından TL’ye dönüşüm için belirlenen oranı tutturamayan bankalara ilave zorunlu karşılık yükümlülüğünde aralığı genişletti. Daha önce dönüşüm oranı yüzde 5’in altında kalan bankalar ilave 5 puan dönüşüm oranı yüzde 5-10 arası olan bankalar ilave yüzde 3 zorunlu karşılık tesis ediyordu. Artık dönüşüm hedefi yüzde 10’un altında kalan bankalar yüzde 5, yüzde 10-20 arasında olan bankalar yüzde 3 ilave zorunlu karşılık ayıracak.

Ayrıca daha önce sadece bireysel hesapları kapsayan dövizden TL'ye dönüşümde belli oranı yakalama şartı, tüzel kişi ve şirket hesapları için de geçerli oldu.

Mevcut uygulamada bankalara ilave YP zorunlu karşılık oranı sadece gerçek kişi dönüşüm oranına göre uygulanmakta iken gerçek kişi dönüşüm oranı yüzde 5’in altında olan bankalar ilave 5 puan, yüzde 5-10 arasında olan bankalar ilave 3 puan YP zorunlu karşılık tesis etmekteydi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası değişiklikle gerçek kişi dönüşüm oranının yanı sıra tüzel kişi dönüşüm oranı da hedef koşul olarak eklendi.

Söz konusu düzenleme değişikliği 2 Eylül 2022 hesaplama tarihi itibarıyla geçerli olacak ve mevduat/katılım bankaları düzenleme değişikliği kapsamında tesislerine 16 Eylül 2022 tarihinde başlayacak.

Liralaşma stratejisi çerçevesinde Merkez Bankası döviz mevduatları hesapları için belirlenen ilave zorunlu karşılık oranlarında farklılaşmaya gitmişti. Bu düzenleme ilk olarak 27 Mayıs 2022 hesaplama tarihi ve 10 Haziran 2022 tesis tarihinden itibaren geçerli olmuştu.

Merkez Bankası 2022/25 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yabancı para mevduat/katılım fonundan vadeli Türk lirası mevduata dönüşümde sektörün geneli mevcut hedeflere ulaştığından uygulamanın amaçlanan doğrultuda devamlılığı açısından dönüşüm hedef değerlerinin güncellenmesine ve tüzel kişi dönüşüm hedefinin de koşul olarak eklenmesine karar verildi.