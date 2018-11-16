Dövize endeksli sözleşmede yeni dönem

16 Kasım 2018

Türk parası kıymetini koruma (TPK) hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde, dövize endeksli sözleşmelere ilişkin düzenleme yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan tebliğ değişikliğine göre, Türkiye'de yerleşiklerin gayrimenkul sözleşme bedelini dövize endeksli kararlaştıramayacaklarına ilişkin kısıtlama serbest bölgelerdeki gayrimenkul sözleşmeleri için kaldırıldı.

Türkiye ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye'de yerleşik kişilerin taraf oldukları gayrimenkul satış ve kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedel ve yükümlülükleri dövize endeksli olarak kararlaştırılabilecek.

Tebliğe göre, Türkiye'de yerleşik kişiler, döviz cinsinden maliyet içeren eser sözleşmeleri ile taşıt satış ve kiralama sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinin bedel ve ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırabilecekler.

Bu kapsamda Türkiye'de yerleşik kişiler, bilişim teknolojileri kapsamında yurt dışında üretilen yazılımlara ilişkin satış sözleşmeleri ile yurt dışında üretilen donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşmelerinde sözleşme bedel ve yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırabilecekler.

Tebliğ çerçevesinde, sermaye piyasası araçlarının (yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikaları ile yabancı yatırım fonu payları da dahil olmak üzere) döviz cinsinden oluşturulması, ihracı, alım satımı ve yapılan işlemlere ilişkin yükümlülüklerin döviz cinsinden kararlaştırılması mümkün olabilecek. Taşımacılık faaliyetlerine ilişkin hizmet sözleşmelerinde ise akaryakıt fiyatlarına endeksleme yapılabilecek.

Kamu kuruluşlarının dövize endeksli ihaleler ve milletler arası anlaşmaların ifası kapsamında gerçekleştirilecek olan projeler dahilinde; yükleniciler veya görevli şirketlerin gayrimenkul satış sözleşmeleri ve iş sözleşmeleri dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedel ve ödeme yükümlülükleri dövize endeksli olarak kararlaştırılabilecek.

4749 sayılı Kamu Finansmanı yasası kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak yapılan sözleşmelerde sözleşme bedel ve ödeme yükümlülükleri döviz cinsi veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilecek.

Bu işlemlerle ilgili olarak bankaların taraf olduğu sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin de döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkün olacak.

Kaynak: Reuters