Dövizin, toplam mevduatlardaki payı rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 230 milyar 972,3 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 10 Aralık ile sona eren haftada 231 milyar 645,40 milyon dolara geldi. Son haftada döviz mevduatlarında gerçek kişiler satış yaparken tüzel kişiler ise alım yaptı. Gerçek kişilerin döviz mevduatı son haftada 124 milyon dolar azalarak 141,8 milyar dolara geriledi. Tüzel kişilerin döviz mevduatları ise son haftada 798 milyon dolar artarak 89,7 milyar dolara yükseldi.

TL mevduatlarda ise son haftada 10 milyar arttı ve 1 trilyon 891 milyar liraya yükseldi. Fakat döviz kurundaki yükseliş nedeniyle toplam mevduatlar içinde dövizin payı yüzde 62,73'e çıkarak rekor kırdı. TL mevduatların payı da yüzde 37,27'ye geriledi.

10 Aralık işlem haftasında yabancı yatırımcılar hem hisse hem de tahvil satışı yaptı. Hisse senedi piyasasından 104,2 milyon dolar tahvil piyasasından da 54,4 milyon dolar çıkış yapıldı.