DOW ve S&P 500 rekor seviyelerden kapandılar

S&P 500 ve Dow endüstrileri, yatırımcıların savunma sektörlerine geçmesi ve hisse senetlerinin seansın başlarında kayıpların ardından toparlanması ve Çin'in olumsuz ekonomik veriler açıklamasıyla pazartesi gününü rekor seviyelerde tamamladılar.

Enerji, malzeme ve finans gibi ekonomik açıdan hassas gruplar, Çin'in fabrika üretimi ve perakende satış büyümesinin keskin bir şekilde yavaşlaması ve yeni COVID-19 salgınları ve sellerin ticari operasyonları kesintiye uğratması nedeniyle temmuz ayında beklentileri karşılamamasının ardından zayıfladı.

Sağlık hizmetleri, en iyi performans gösteren S&P 500 sektörü olarak yüzde 1,1 değer kazandı. Genellikle savunma sektörleri olarak da kabul edilen kamu hizmetleri ve temel tüketim ürünleri kazanımlarını daha da artırdı.

S&P 500 ve Dow Jones, ana endekslerin başlangıçta düşüş göstermesine rağmen üst üste beşinci seansı da rekor yükselişle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Ortalaması 110.02 puan veya yüzde 0.31 artarak 35.625.4 puana, S&P 500 11.71 puan veya yüzde 0.26 artışla 4.479.71 puana yükselirken, Nasdaq Composite 29.14 puan veya yüzde 0.2 düşüşle 14.793.76 puana geriledi.

ABD ekonomisinde, mükemmel bir ikinci çeyrek kurumsal kazanç sezonunun yanı sıra uyumlu para politikası da dahil olmak üzere bir toparlanma, hisse senetleri için olumlu hissi destekledi. S&P 500, Mart 2020'nin en düşük seviyesinden bu yana yüzde 100 yükseldi.

ABD borsalarında yaklaşık 8,5 milyar hisse el değiştirdi ve son 20 seansta günlük 9,2 milyar ortalamanın altında kaldı.

Fed'in gecelik ters repo operasyonunda işlem hacmi 1 trilyon doları tekrar aştı

New York Fed tarafından yürütülen gecelik ters repo operasyonunda işlem hacmi dün bir kez daha 1 trilyon dolar seviyesini aştı.



Ters repo işlem hacmi dün 1 trilyon 39 milyar dolar olurken, 70 teklif verildi.



New York Fed'in ters repo operasyonunda işlem hacmi 30 Temmuz'dan bu yana birçok kez 1 trilyon doları aştı. Geçtiğimiz hafta hacim 1 trilyon 87 milyar dolar ile rekor kırmıştı.