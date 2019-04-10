Draghi: Büyümeyi azaltan iç faktörler etkisini yitiriyor

10 Nisan 2019

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, bankanın beklentilere paralel para politikası ve faizlerde değişikliğe gitmediği toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Draghi'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Yönetim konseyi, enflasyonun hedefe doğru ilerlemesini sağlamak için tüm enstrümanları ayarlamaya hazır.

TLTRO şartları önümüzdeki toplantılarda değerlendirilecek.

Son toplantıdan bu yana gelen veriler büyümede yavaşlamayı teyit etti.

Büyümeyi azaltan yurt içi faktörler etkilerini yitirmeye başladı.

Jeopolitik, korumacılık, gelişmekte olan piyasalarla ilişkili belirsizlikler güven üzerinde etkili.

Bol miktarda parasal destekleme hala gerekli.

Gelen veriler zayıf, veriler dış talebi, ülke ve sektör bazlı spesifik faktörleri yansıtıyor. Bu faktörlerin etkisi daha uzun ömürlü.

Finansman şartları, iş gücü piyasası ve ücretlerde artış büyümeyi destekliyor.

Manşet enflasyon büyük olasılıkla önümüzdeki aylarda düşecek. Çekirdek enflasyonun kısa vadede cansız olması bekleniyor, orta vadede ise yükseleceği öngörülüyor.

İş gücü maliyeti baskıları güçlendi ve geniş tabanlı.

Banka kredi anketi, kredi şartlarının hala olumlu olduğunu gösteriyor.

Yeni TLTRO kredi şartlarının olumlu olmaya devam etmesinin sağlanmasını yardımcı olacak.

Bankacılık birliğinin ve sermaye piyasaları birliğinin tamamlanması için kararlı adımlar gerekli.

Yeni TLTRO'nun şartlarını tartışmak için çok erken. Şartlara karar vermeden önce ekonominin nasıl gelişeceğini görmemiz gerekli.

Piyasa bazlı enflasyon bekleyişlerinde düşüş ekonomik görünümde kötüleşme ile uyumlu. Ekonomi yavaşladı, piyasalar daha az iş gücü piyasası baskısı bekliyorlar, ancak bunu henüz görmedik.

Ekonominin alttan alta güçlendiğini görüyoruz.

Enflasyon hedefine gecikmeden ulaşma taahhüdümüze tamamen bağlı olmaya devam ediyoruz.

Trump'ın tarife tehditleri genel güveni baltalıyor. Korumacı tehditler global olarak güveni baltalıyor.

ECB'nin ileri dönük yönlendirmesi zayıflayan ekonomik şartlara yanıt verdi. İleri dönük yönlendirmeyi tartışmadık.

Yönetim konseyi üyeleri ekonominin zayıflamakta olduğunu bilincinde.

Enflasyon büyük olasılıkla Eylül ayında dip yapacak.

Toplantının ana amacı, gerektiğinde harekete geçmeye hazır olduğununu tekrar ortaya koymaktı.

Euro Bölgesi için resesyon riski düşük olmaya devam ediyor.

ECB, faiz değişikliğine gitmedi