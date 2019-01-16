Draghi: Yavaşlama tahminlerden uzun sürebilir

16 Ocak 2019

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi ekonomisinin resesyona girmeyeceğini ancak ekonomideki yavaşlama tahmin edilenden uzun süreceği için merkez bankasının desteğine ihtiyaç duyacağını söyledi.

Euro Bölgesi'nde ve dünya genelinde ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla birlikte yatırımcılar ECB'nin yapacağı faiz artırımı beklentilerini öteledi. ECB 2011 yılından bu yana faiz artırmıyor.

Draghi, Avrupa Parlamentosu'na hitaben yaptığı konuşmada, "Bu bir yavaşlama, resesyona doğru gitmiyor ancak beklenilenden daha uzun sürebilir. ECB'nin (olası bir resesyona karşı) kullanabileceği imkanları var, ancak para politikamız zaten son derece gevşek" dedi.

ECB faizleri en azından yaz aylarına kadar bulundukları tarihi düşük seviyelerde tutacağına ve yıllar içinde satın aldığı 2.6 trilyon euro tutarındaki tahvilleri bilançosunda tutmaya devam edeceğini daha önce söyledi.

Ancak yatırımcılar euro bölgesinde enflasyonun gerilemesi nedeniyle faizlerin 2020'ye kadar artırılmayacağını tahmin ediyor.

Kaynak: Reuters