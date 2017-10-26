Draghi: Yüksek miktarda parasal genişleme hala gerekli

26 Ekim 2017

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugünkü toplantısında piyasanın beklentisi doğrultusunda faizleri değiştirmezken, varlık alım programında indirime gitti. Buna göre, politika faizi yüzde 0,00 mevduat oranını yüzde -0,40, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korundu. Daha önce 60 milyar euro seviyesinde belirlenen varlık alım programı 2018 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere 30 milyar euroya çekildi. Bu miktarda alım 2018 Eylül'e kadar sürecek, gerekli görülmesi durumunda uzatılacak.

ECB Başkanı Mario Draghi, karar sonrası gerçekleştirdiği basın toplantısında konuştu.

Draghi, "Varlık alım gerektiği takdirde enflasyon görünümü ECB'nin hedefi ile tutarlı hale gelene kadar devam edecek. Enflasyonun hedeflenen seviyeye dönmesi için çok önemli miktarda parasal genişlemeye hala ihtiyaç var" dedi.

Mario Draghi, varlık alım miktarındaki ayarlamanın TÜFE hedefine doğru yaklaşmaya büyüyen güveni yansıttığını belirterek, ECB'nin desteğinin devam etmesinde ekonomik görünüm belirleyici" diye konuştu.

Avrupa Merkez Bankası, 'varlık alım' programını açıkladı

ECB Başkanı, parasal desteğin devamının ek net varlık alımları ile sağlanacağını söyledi.

Ekonomik büyümenin güçlü olmaya devam ettiğini kaydeden Draghi, "Son verilerin büyüme ivmesinin kesilmediğini gösteriyor. Global toparlanma Euro Bölgesi ihracatını destekliyor. Büyüme görünümü için riskler genel olarak dengeli." şeklinde görüş belirtti. Draghi artan istihdamın özel sektör tüketimini desteklediğine işaret etti.

"Çekirdek enflasyon henüz ikna edici değil"

ECB Başkanı, enflasyonun geçici olarak düşeceğini belirtirken, çekirden enflasyonun ılımlı şekilde yükseldiğini söyledi. Draghi, "Çekirdek enflasyon henüz sürdürülebilir yukarı yönlü trend için ikna edici işaretler göstermedi. Yurt içi maliyet baskıları hala bastırılmış durumda. Enflasyonun orta vadede yavaş yavaş yükselmeye devam etmesini bekliyoruz. Çekirdek enflasyonun da yükselmeye devam etmesi bekleniyor." dedi.

Euro Bölgesinde tüketici fiyatları en son yıllık yüzde 1,5, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 1,1 olarak açıklanmıştı.

ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı 14 Aralık'ta yapılacak.