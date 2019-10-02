Draghi'den Avrupa'ya mali teşvik çağrısı

02 Ekim 2019

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi'nde yatırımların artırılması amacıyla mali teşvikler uygulanması çağrısında bulundu.



Gelecek ay görevini Christine Lagarde'de devredecek olan Draghi, dün gerçekleştirdiği Atina ziyaretinde yaptığı açıklamada, Euro Bölgesi hükümetlerinin ECB'nin ultra gevşek para politikasını destekleyecek mali adımlar atmaları gerektiğini vurguladı.



Draghi "Euro Bölgesi ekonomisinde yavaşlamaya en etkili yanıt, yatırımları büyütücü teşvikler olacak" diye konuştu. 2021 yılında devreye girecek olan Euro Bölgesi bütçesini doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiren Draghi, ancak bu bütçenin büyüklük veya dizayn şartları açısından yetersiz olacağını savundu.