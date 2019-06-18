Draghi'den piyasalara 'mesaj'

18 Haziran 2019

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin konuşmasının ardından piyasalarda hareketlilik arttı. Draghi, daha fazla faiz indiriminin ve daha fazla parasal genişlemenin bankanın araç setinde bulunduğunu belirtti. Draghi, "Enflasyon hedefimize sürdürülebilir bir dönüş olmaz ise ek teşvikler gerekli olabilir" ifadelerine yer verdi.

Enflasyon toparlanmazsa, ECB politikasını gevşetecek

Foreks'in derlediği habere göre Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, enflasyonun hedefe doğru geri itmemesi halinde bankanın politikasını tekrar gevşeteceğini söyledi.

Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen ECB'nin yıllık konferansında konuşan Draghi, "İyileşme olmaz, enflasyon bizim hedeflediğimiz seviyeye sürdürülebilir şekilde dönmez ise, ek teşvikler gerekli olur" dedi.

Draghi ayrıca, daha fazla varlık alımı için hala "kayda değer alan" olduğunu belirtti ve ECB'nin ayrıca sözlü yönlendirmesinde ayarlama yapabileceğini, faizleri indirebileceğini ve negatif faizlerin yan etkilerini telafi edecek tedbirler alabileceğini vurguladı.

"Görevimizi yerine getirmede yetkilerimzi esneklik ile kullanacağız ve gelecekte fiyat istikrarının karşı karşıya olduğu her türlü zorluğa yanıt vermek için bu esnekliği kullanacağız" diye konuşan Draghi, ECB'nin önümüzdeki haftaları seçenekleri üzerinde çalışmak için kullanacağını ifade etti.

Faiz indirim beklentisi 10 baz puana yükseldi

Öte yandan yıl sonuna kadar 7 baz puan faiz indirimi öngören piyasa , bu beklentisini 10 baz puan indirime kadar yükseltmiş durumda.

ECB Başkanı'nın açıklamaları sonrası Alman 10 yıllık tahvil getirisi -%0,272 ile rekor düşük seviyesine indi.

Draghi'nin açıklamaları sonrası Euro/Dolar 1.1188 ile son iki haftanın düşüğüne geriledi.

Yurtiçinde ise Euro/TL ise 6.5240 seviyelerine kadar çekildikten sonra 6.54'ün hemen üzerinde işlem görüyor.

5.87 seviyelerinden kademeli olarak 5.82 seviyelerine doğru gevşeyen dolar/TL ise 5.84'ün üzerinde...