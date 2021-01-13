Dün 7,52'yi gören dolar/TL bugün düşüşte

Yurt içi ve yurt dışında önemli verilerin olduğu bir gün piyasaları bekliyor. Türkiye'de sanayi üretimi verisi kasım ayında beklentilerin üzerinde artarken, ABD'de ise enflasyon veriler öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreciyle ilgili gelişmeler izlenmeye devam ediyor.

Haftaya yükselişle başlayan ve 7,52 seviyesine çıkan dolar/TL kuru, bugün 7,4150’ye geriledi ve günün ilk yarısında yüzde 0,50 satıcılı fiyatlanıyor Euro/TL ise 9,04'e kadar geriledi.

GÜNÜN AJANDASI

ABD'nin en çok takip edilen verilerinden olan tüketici fiyatları Aralık ayı verileri açıklanacak. ABD'de enflasyon Kasım ayında aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 1,2, çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzd e 1,6 artış göstermişti. Bugün manşette aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 1,3, çekirdekte aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 1,6 artış bekleniyor.



DOE petrol stokları (18.30) ve 30 yıllık tahvil ihalesi de ABD'de izlenecek diğer veriler olacak. Euro Bölgesi sanayi üretimi Avrupa'da günün en önemli verisi olacak (13.00).



Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın katılacağı bir etkinlikte açıklamalarda bulunması bekleniyor (12.00). Philadelphia

Fed Başkanı Patrick Harker, 2021 yılı ekonomik görünümü konusunda bir değerlendirmede bulunacak (22.00).