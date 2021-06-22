Dün 8,80'e dayanan dolar/TL bu sabah yön arayışında

Yurt içinde Tüketici Güven Endeksi ve Hazine ihaleleri izleneceği günde yurt dışı piyasaların en önemli gündemi ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'ne yapacağı sunum olacak.

Hazine'nin Haziran ayı takvimini tamamlayacağı bugünkü ihaleler, HDP kapatma davası, aşılama hızı ve bunun turizm ve dolayısıyla ülkeye döviz girdisine etkileri TL ve TL cinsi varlıklarda küresel piyasaların izlenen ana gündem başlıkları arasında yer alıyor.

Haftanın ilk günü 8,80 sınırına kadar yükselen dolar/TL, günü 8,77'den noktalarayak üst üste yükselişini 6. güne taşıdı. Bu sabah ise döviz piyasaları hafif gerilese de yön arayşında. Dolar/TL, düne göre 8,75-8,76 seviyelerinden el değiştirirken euro/TL ise yüzde 0,3 civarında aşağıda 10,42 dolaylarında işlem görüyor.

ABD Doları yükselişini bugün sonlandırdı

Küresel piyasalarda dolar son günlerdeki kazanımlarının ardından bugün soluklanırken, Fed'in para politikasında sıkılaşmaya yönelik açıklamalarının ardından işlemciler ipuçları için Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmayı takip edecekler. Powell'ın açıklamaları TSİ ile 2100'da gerçekleşecek.

Küresel piyasalarda özellikle Asya piyasalarında dün görüşen sert satış baskısınun bugün devam etmiyor. Dolar endeksi dün yaklaşık %0.5 geriledikten sonra 91.915 seviyesinde yatay işlem gördü. Endeks geçen haftanın sonu bu haftanın başında 92.5 seviyesine kadar yaklaşmıştı.