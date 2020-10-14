Dün gerileyen altın bugün yükselişte

14 Ekim 2020

Küresel piyasalarda altın fiyatlarına paralel olarak hareket eden gram altın fiyatlarında bugün yükseliş söz konusu. Dün 482 liraya kadar geirledikten sonra bugünkü işlemlerde gram altın yeniden 485 liranın üzerine çıktı.



Saat 11:50 itibarıyla gram altın 485,30 liradadan işlem görürken çeyrek altın 795 lira; Cumhuriyet altını ise 3 bin 163 lira.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 482,3 liradan tamamlamıştı.



Altın, ABD canlandırma paketinde anlaşmaya varılamaması sonucu doların gücünü korumasına paralel olarak ivme kazanmada zorlandı ve dün 1,900 direnç seviyesinin altında kalmıştı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı bugün ise sınırlı da olsa yükselişte ve düne göre yüzde 0,4'lük artışla 1,899 dolar seviyesinde.

"Ons altında ilk direnç 1.902 dolar"

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan bilgi notunda, altındaki fiyat hareketlerine yönelik şu değerlendirmeler yapıldı:



"Geçtiğimiz gün Johnson & Johnson'ın Covid-19 aşı deneyinin durdurulması artan virüs vakalarına ilişkin endişeleri artırmaya devam ederken, Dolar’daki değer kazanımlarının değerli metal üzerinde baskıları sürdürdüğü gözlenmişti. Bugün ise Covid-19 aşısı ve ABD'deki teşvik paketi görüşmelerine ilişkin belirsizliğin sürmesi risk iştahı azaltırken, Ons Altın’ın değer kazandığı gözleniyor. ABD’de açıklanacak olan üretici fiyat endeksi ve Fed konuşmaları öncesi

Dolar’ın birçok önemli para birimi karşısında güçlü duruşunu sürdürmesi değerli metalde yukarı yönlü hareketleri sınırlandıran unsur olarak karşımıza çıkmakta. Gün içerisinde Altın’a olan talebin devam etmesi durumunda 1902 – 1915 direnç seviyelerine doğru yükselişler takip edilebilir. Olası bir satış baskısı ile karşılaşılması durumunda ise 1888 – 1878 destek seviyeleri izlenebilir.