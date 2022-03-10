Dün sert düşen petrol bugün yüzde 5 yükselişte

Dün BAE'nin Washington Büyükelçisi'nin petrol üretimini artırma taraftarı oldukları ve OPEC üyelerine de bu yönde baskı yapacakları açıklamasıyla son 2 yılın en sert düşüşünü yaşayan petrol fiyatları bugün yönüne yeniden yukarı çevirdi.

Petrol fiyatlarında yönün yukarı dönmesinde Irak petrol pazarlama şirketi SOMO'nun OPEC+ anlaşmasında destek vermesi ve BAE Enerji Bakanı'nın OPEC+ anlaşmasına bağlı olmaya devam ettiklerini duyurması etkili oldu.

Ancak gerek Ukrayna'da 5 kentte insani koridorlardan tahliyelerin yapılabilmesi için ateşkes uygulanması, gerekse Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının bugün Antalya'da yapacakları görüşmede krize diplomatik çözüm için adım atabilecekleri umutları fiyatlarda yükselişi sınırlı tutuyor.

Erken saatlede 110 dolar seviyesini test eden Brent petrolü şu sıralarda düne göre 5 dolar artışla 116 dolar seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas Petrolü107,01 dolar seviyesine kadar geri çekilmenin ardından dünkü kapanışa göre yüzde 5'e yakın artışla 115 dolardan işlem görüyor.