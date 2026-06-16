Dünya Altın Konseyi açıkladı: Merkez bankaları rezervlerinde yeni artış sinyali

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Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) Şubat-Mayıs tarihlerine işaret eden yıllık anketine göre 74 merkez bankasının yüzde 45'i, önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini artırmayı düşünüyor.

Daha fazla merkez bankası rezervleri artıracak

Altın rezervlerini artırmayı düşünen merkez bankalarının sayısı geçen yıla göre 2 puan artarken, katılımcıların yüzde 54'ü rezervlerinde değişiklik öngörmedi, yüzde 1'i ise altın varlıklarında azalma beklediğini ifade etti.

Altına ilgi güçlü

Anket savaş sonrası petrol fiyatları yükselirken altının düştüğü bir dönemde gerçekleştirilse de Dünya Altın Konseyi Merkez Bankaları Küresel Başkanı Shaokai Fan, altına ilginin güçlü şekilde devam ettiğini, son dönemde yaşanan fiyat düşüşlerinin bu yaklaşımı değiştirmediğini söyledi.

Danışmanlık şirketi Metals Focus'a göre ise merkez bankalarının altın talebi 2026 yılında tonaj bazında yıllık yüzde 15 yavaşlayacak. Buna karşın talebin, 2022 öncesindeki seviyelerin üzerinde kalmaya devam etmesi bekleniyor. Bu durumun da altın piyasası için önemli bir destek unsuru olacağı değerlendiriliyor.

WGC verilerine göre, ankete katılan merkez bankalarının yüzde 93'ü halihazırda altın rezervine sahip olduğunu bildirirken, bu oran geçen yıl yüzde 81 seviyesindeydi.

Altın güvenli liman özelliğini koruyor

Altın sahipliğinin başlıca nedenleri arasında ise kriz dönemlerindeki güçlü performans öne çıkıyor. Katılımcıların rekor düzeydeki yüzde 90'ı, altının belirsizlik dönemlerinde güvenli liman özelliğini koruduğunu ifade etti. Uzun vadeli değer saklama aracı olması ve portföy çeşitlendirmesi de öne çıkan diğer gerekçeler arasında yer aldı.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki merkez bankaları için altının jeopolitik risklere karşı korunma aracı olarak rolü önemini koruyor. Bu gruptaki katılımcıların yüzde 85'i, altının jeopolitik belirsizliklere karşı önemli bir güvence sağladığını belirtti.

Altında barış rallisi

Öte yandan altın fiyatları ABD ile İran'ın hafta sonu çatışmaları sona erdirme ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda anlaşmaya varmasının ardından yüzde 3'ün üzerinde artış kaydetti.

Sarı metal, kısa süreli düşüşün ardından Mart ayındaki en düşük seviye olan 4 bin 98 doların üzerine çıktı. Bu yükseliş de, fiyatları 4 bin 366 dolardan 4 bin 450 dolara kadar uzanan önemli bir direnç aralığına taşıdı.