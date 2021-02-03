Dünya Bankası 2020’de Türkiye’ye 2.5 milyar dolarlık finansman kullandırdı

Dünya Bankası, 2020 yılında Türkiye’deki 9 kalkınma projesi için 2.5 milyar dolar tutarında finansman kullandırdı. Bu kredilerle birlikte Türkiye’deki aktif kredi portföyü 6.7 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Dünya Bankası’ndan yapılan açıklamada, COVID-19 krizine krize küresel düzeyde müdahale edildiği belirtilerek, bu kap samda dünya genelinde 160 milyar dolar kaynağın harekete geçirildiği bilgisi verildi.

Türkiye’nin krize karşı acil durum müdahalelerini desteklemek için hızlı ve stratejik bir yaklaşım uygulandığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda 5 kalkınma projesi hazırlandığı bildirildi.

Açıklamaya göre, COVID-19 Acil Sağlık Operasyonu için 100 milyon dolar, ihracat odaklı KOBİ’leri desteklemek için Eximbank’a 273 milyon dolar, Güvenli Okul ve Uzaktan Eğitim Projesi için 160 milyon dolar, Türkiye Acil Durum Şirket Desteği Projesi için 500 milyon dolar, mikro ve küçük işletmelere hızlı destek için KOSGEB’e 300 milyon dolar finansman desteği sağlandı.

Ayrıca; Mültecilere ev sahipliği yapan bölgelere yönelik destek program kapsamında, Mülteciler ve Türk Vatandaşları İçin Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesine 345 milyon dolar, mülteci toplulukların altyapı hizmetlerine erişimi için Belediye Hizmetlerini İyileştirme Projesine 148.8 milyon dolar, Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu Projesi için 325 milyon dolar, Demiryolu Lojistiği İyileştirme Projesi’ne 350 milyon dolar finansman desteği sağlandı.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, 2021 yılında da Türkiye’nin sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan kurumların güçlendirilmesine katkıda bulunulmaya devam edileceğini söyledi.