Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 300 milyon dolar 'jeotermal' kredisi

Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye’de yer altındaki ısı kaynaklarından yararlanarak yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi amacıyla Jeotermal Geliştirme Projesine yönelik toplam 300 milyon dolar tutarındaki IBRD kredilerini onayladı.

Yapılan açıklamada kredilerin daha önce sağlanan toplam 250 milyon dolar tutarındaki iki başlangıç kredisinin devamı niteliğinde ilave krediler olarak sağlandığı belirtildi. Jeotermal Geliştirme Projesine yönelik IBRD kredilerini tamamlayıcı olarak, Temiz teknoloji Fonu’ndan (CTF) 39,8 milyon dolar tutarında bir hibe ve Enerji Sektörü Yönetim Yardım Programı’ndan (ESMAP) 0,35 milyon dolar tutarında bir hibe sağlandı.

IBRD ilave finansmanının elektrik üretimini, kapasite sondajlarını, buhar sahası geliştirme çalışmalarını ve jeotermal doğrudan kullanım uygulamalarını finanse etmek için kullanılacağı kaydedildi.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame kredinin onaylanması vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Dünya Bankası enerji alanındaki dönüşüm çabalarında ve özellikle de jeotermal enerji kapasitesinin arttırılması konusunda Türkiye Hükümeti ile ortak çalışmalar yapmaktan memnuniyet duymaktadır. Türkiye’de enerji güvenliğinin sağlanması ve iklim değişikliğinin azaltılması bakımından yenilenebilir enerji üretiminin arttırılması kritik önem taşımaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin enerji dönüşüm sürecinde iklim dostu yatırımların ülkeye çekilmesi de büyük önem taşımaktadır”.

Proje Ekibi Liderleri Almudena Mateos Merino, Ayse Yasemin Örücü ve Manuel Berlengiero yaptıkları ortak açıklamada, “Bu iki kredinin eklenmesi ile birlikte, Jeotermal Geliştirme Projesinin toplam 380 MW’ın üzerinde yeni jeotermal enerji kapasitesini finanse etmesi, yaklaşık 555 milyon ABD$ tutarında özel sermayeyi harekete geçirmesi ve jeotermal projelerinin toplam ömrü boyunca yaklaşık 30 milyon ton CO2 emisyonunun önlenmesi yoluyla Türkiye’nin iklim taahhütlerinin yerine getirmesine katkıda bulunması beklenmektedir. Ayrıca, sağlanan bu yeni finansman jeotermal kaynaklarının doğrudan kullanımlarının geliştirilmesini de destekleyecek ve böylelikle jeotermal kaynaklara yakın topluluklarda yerel kalkınmaya katkıda bulunacaktır.” ifadelerini kullandı.