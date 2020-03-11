Dünya borsaları karışık, dolar 6,14'te

11 Mart 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı yaptığı açıklamada Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Türkiye'de piyasaların nasıl tepki vereceği izlenecek. Türkiye'nin veri ajandasında ise saat 10.00'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri bulunuyor.

Saat 08:26 itibarıyla Dolar/TL kuru 6,1465'ten işlem görüyordu. Aynı dakikalarda Euro/TL is 6,9765 seviyeleride.



Dünya borsaları karışık

Dünya borsalarında ise koronavirüse ilişkin açıklanan paketler ve yeni gelişmeler piyasaların yönünü belirliyor. ABD borsaları dün teşvik paketi açıklanacağı beklentisiyle yüzde 5'e yaklaşan yükselişler yaşadı. Bu sabah Asya borsalarında ise karışık bir seyir izleniyor.

Petrol 40 dolara gidiyor

Petrol fiyatları haftaya yüzde 30 düşüşle başlamasını nardından dün yüzde 10 artış kaydetmişti. Bugün ise yüzde 3 civarında artıda. Yüzde 30'luk düşüş sonrasın 31 dolara kadar gerileyen petrol fiyatları bu sabah 38 doların üzerinde işlem görüyor. Altın fiyatları ise 1664 dolar civarında.