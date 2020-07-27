Dünya borsaları karışık, gözler altında

27 Temmuz 2020

Küresel piyasalar yeni haftaya altında görülen tarihi zirveyle başladı. Altın fiyatları 1944 dolarla rekor kırarken hisse senedi piyasalarında ise yönsüz bir seiyr söz konusu. ABD vadelileri yüzde 0,40'lar düzeyinde yükselse de Asya borsalarında karışık bir gün geride kalıyor. Çin, Hong Hong ve Japonya ekside; Avustralya ve Güney Kore ise artıda olmasına karşın her iki yöne de hareketler sınırlı.

Borsa İstanbul'da yeni dönem

Yurt içinde ise bugün Borsa İstanbul'da yeni bir dönem başlıyor. Seans açılışıyla birlikte endekslerde, işlemler iki sıfır atılmış olarak gerçekleştirilecek. Geçen haftayı 119 bin 202 puandan kapatan BİST 100 Endeksi, haftaya 1.192,02 puandan başlayacak.

GÜNÜN AJANDASI

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:



10.00 Türkiye, temmuz ayı sektörel güven endeksleri

10.00 Türkiye, temmuz ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

11.00 Almanya, temmuz ayı Ifo endeksleri

15.30 ABD, haziran ayı dayanıklı mal siparişleri

Altın tüm zamanların en yükseğinde

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, artan koronavirüs vakaları, İngiltere'nin İspanya'dan dönenlere karantina uygulamasını yeniden başlatmasının dünya genelinde koronavirüs tedbirlerinin yeniden gündeme gelebileceği endişelerini artırmasının etkisi ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Spot altın fiyatı bu sabah 1.944,95 dolar/ons seviyesini gördü. Şu sıralarda ise Cuma gününe göre yüzde 1,70 artışla 934,03 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor. Spot altın fiyatı son 1 haftada yüzde 7,61, yıl başından bu yana ise yüzde 27,42 yükseldi.

Altınla birlikte gümüş de hareketlendi

Altın fiyatındaki yukarı harekete gümüş de ayak uydurdu. Gümüş fiyatı Mayıs 2013'ten bu yana ilk kez 24 dolar/ons seviyesinin üzerine çıktı. Gümüş fiyatı 24,40 dolar/ons seviyesini gördü. Gümüş fiyatı son bir haftada yüzde 25,5 ve yıl başından bu yana yüzde 34,7 arttı.

Petrol fiyatları yatayda

Koronavirüs vakalarındaki artış ve bazı ülkelerin yurt dışından gelenler için karantina tedbirlerini yeniden uygulamaya koymalarının yarattığı tedirginlik, ABD ile Çin arasındaki gerginliğin yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltmesi uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının bugün yatay, hafif aşağı yönlü bir seyir izlemesine yol açıyor.

Bu sabah ICE'de Brent petrolü Cuma gününe göre 9 cent düşüşle 43,25 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 6 cent düşüşle 41,23 dolar seviyesinde.

Analistler, petrol piyasalarının ABD'nin Teksas eyaleti kıyılarını vuran Hanna kasırgasının petrol üretimine bir zarar verip vermediğini takip edildiğini ifade ediyorlar.