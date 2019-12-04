Dünya çalışanlarıyla yola devam ediyor

04 Aralık 2019

Sizin için buradayız

Türkiye’nin ekonomi gazetesi DÜNYA yenileniyor. Bir süredir çeşitli nedenlerle size gerektiği gibi hizmet veremedik. Özür diliyoruz. Ama özür dilemekle de yetinmiyoruz. Daha güçlü bir DÜNYA için gazetemizin çalışanları harekete geçti.

Kollarımızı sıvayıp, aklımızı bileyerek çalışmaktan başka çıkar bir yol görmedik. Türkiye’nin geleceğine inancımız ve siz okurlarımıza güvenimizle artık yola çalışanlar olarak devam ediyoruz.

Beyaz bir sayfa açtık. Gazetemizin yaşaması ve siz okurlarına gerektiği gibi hizmet verebilmesi için NASIL BİR EKONOMİ MEDYA A.Ş kuruldu. Dünya Süper Veb Ofset A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent ile Nasıl Bir Ekonomi Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ arasında protokol imzalandı. Cesaretimizin kaynağı gözü karalık değil. Kararlılık. Yanılma risklerini göze aldık ama ezberi de bozduk. Örneği görülmemiş bir modelle mesleğimize ve emeğimize sahip çıktık.

Genel Yayın Yönetmenimizden Yazıişleri Müdürümüze, yazarlarımızdan Anadolu’nun sesi olan bölge temsilcilerimize DÜNYA’yı DÜNYA yapan herkes özveride bulundu. Çalışanlar olarak kıdem tazminatlarımızı sermaye yaptık, okurlarımız için yeniden yola çıktık. Tüm zorluklara rağmen gelecekten müthiş umutluyuz. Kendimize gerçekçi ama iddialı hedefler koyduk. Sizleri de bilgilendirerek bu hedeflere doğru adım adım yürüyeceğiz. İlk yükümlülüğümüz doğru ve gerçek haber. Sadakatle bağlı olacağımız ilk merci ise sizsiniz.

Hepimizin Dünya'sı

Çok iyi biliyoruz ki, DÜNYA, sadece biz çalışanların değil, Türkiye’nin değeri. Bu toprakların en girişimci ve en dinamik kesimleri, toplumun kanaat önderleri DÜNYA okuru. Yazarımız merhum Tevfik Güngör Uras, okurlarıyla DÜNYA arasındaki ilişkiyi etle tırnağa benzetmişti. Haklıydı. Biz sizden ayrılamayız. Haberlerimizin de gücümüzün de kaynağı sizsiniz. Bizim bütün işimiz sizin sesiniz olmak, ihtiyacınız olan bilgiye ulaşmanızı sağlamak.

DÜNYA 40 yıla yaklaşan yayın hayatında saygınlık yaratan çizgisini hiç bozmadı. Bundan böyle de kurucumuz Nezih Demirkent’in bağımsız ve bağlantısız gazetecilik ilkelerine daha sıkı sarılacağız. Temel ve köklü değerlerimizi koruyarak değişiyoruz. Tüm çalışmalarımızı nihai hedefe doğru ödün vermeyen bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Ekonominin önde gelen uzman isimleri DÜNYA’ya güç vermek için aramıza katıldı. Duayen ekonomi gazetecisi Vahap Munyar genel koordinatörlüğümüzü üstlendi.

Şimdi okurlarımıza iş ve karar süreçlerine yararlı olacak daha kaliteli haber ve yorumlar sunacağız. Okurlarımızın Türkiye’yi, Türkiye ekonomisini dış basından takip etmek zorunda kalmasını içimize sindiremiyoruz. Hedefimiz, bir yandan dünyada olup biteni iyi okuyup, Türkiye’ye aktarırken, diğer yandan gerçek Türkiye’yi ve başarılarını takip etmek isteyenlerin vazgeçemeyeceği bir kaynak olmak. Ortak heyecanımız ve ütopyamız, tüm dünyanın izlediği bir DÜNYA inşa etmek...





DÜNYA yazarları, yorumlarını okurlarımıza hazır bilgi ve reçete sunmak yerine, düşünmeye ve araştırmaya teşvik edecek bir yaklaşımla kaleme alıyor. İşimiz fetva vermek ya da ahkam kesmek değil, bilgilendirmek. Doğrudan yönlendirmek yerine, okurlarımıza farklı bakış açılarını, önerileri ve çözümleri sunmak... Şimdi her biri konusunda uzman yeni yazarlarımızla bakış açımızı genişletiyoruz.

DÜNYA, ülkesini ve insanlarını iyi tanır. Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış bölge temsilcilikleriyle Anadolu’nun hem gözcüsü hem sözcüsüdür. Yeni dönemde yeni DÜNYA, çıtayı daha da yükseltecek. Yeni temsilciliklerle bu görevini bir üst seviyeye çıkaracak. İnsanımızın gözünde ‘en büyük risk’ ve ‘en büyük fırsat’ olarak görülen ekonomi alanında çalıştığımızın farkındayız. Gözlemleyerek ve iş insanlarını dinleyerek elde ettiğimiz bilgileri, deneyimli kadromuzla işleyerek, sizin için gerçek haberin şifresini çözmeye devam edeceğiz.

Ali Ağaoğlu ve Hakan Güldağ her hafta yaşananları ve yaşanacakları finans ve reel sektör cephesinden masaya yatırıp tartışacaklar.

Okurlarımızla yeni ufuklara yelken açıyoruz

Kendimize, ülkemize ve insanlarımıza güveniyoruz. Mesleğimize ve hayata pozitif bakıyoruz. Sözlüğümüzde ‘mazeret’ ve ‘bahane’ kelimeleri yok. Ne kadar rutin olursa olsun, yaptığımız işi ‘şişirmeden’ sunmaya çalışıyoruz...

Yenilikçiyiz. Aramıza daha çok katmayı umduğumuz ve uzlaşma platformu sağlamak... Yeni nesil okurlarımız gibi, yaptığımız her işe kendimizden bir şeyler katmak istiyoruz... Konu ettiğimiz olay ve gelişmeler karşısında bağımsız ve mesafeli kalmayı hedefliyoruz.

Bize göre mesleğimizin özünde gerçeği teyit etmek var. Sansasyonel haberlerden uzak duruyoruz. Yorumlarımızı kapsamlı ve dengeli tutmaya özen gösteriyoruz...

Önemli olanı ilginç ve okurlarımızla ilgili kılmak için çaba sarf ediyoruz. Kamuoyunu en iyi şekilde bilgilendirmek için habercilerimizin kişisel inisiyatif kullanmalarına imkan tanıyoruz.

Amacımız, okurlarımızla birlikte yeni ufuklara ve pazarlara yelken açmak.. Laf değil, proje üretmeyi seviyoruz. Sorunların değil, çözümün parçası olmayı sevdiğimiz gibi...

Küresel zihniyete sahibiz. Odağımızda tüm dünya var.

Görevimiz kamuoyuna açık bir eleştiri ve uzlaşma platformu sağlamak...

Reklam ve abone servislerimiz DÜNYA'nın bağımsız kaynaklarla hazırlanması ve size ulaştırılmasını sağlayacak.