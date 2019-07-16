‘Dünya dijitalleşmede Türk bankalarını izliyor’
Bu yıl 50. yılını kutlayan Euromoney, Akbank’ı ‘Dünyanın En İyi Dijital Bankası’ seçti. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil,”Dünya bankacılık sektörü dijitalleşmede Türk bankalarını yakından takip ediyor” dedi.
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