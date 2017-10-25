Dünya genelinde borç miktarı GSYH'nin 3 katını aştı

25 Ekim 2017

Uluslararası Finans Enstitüsü verilerine göre, dünya genelinde borç miktarı 2017 ortalarında global GSYH'nın üç katını aşarak 226 trilyon dolar ile rekor kırdı.

IIF'in Global Borz Monitörü araştırmasına göre, dünya genelinde borçların GSYH'ye oranı şu anda yüzde 324 seviyesinde.

Gelişmekte, kalkınmakta olan ekonomilerin 2018 yılı sonuna kadar çevirmeleri veya ödemeleri gereken borç miktarı 1,7 trilyon dolar.

IIF'e göre gelişmekte, kalkınmakta olan ekonomilerin toplam borçları şu anda 59 trilyon dolar.