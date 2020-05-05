Dünya krizden, Türkiye finansal etkiden kaygılı

05 Mayıs 2020

İSTANBUL/DÜNYA

Uluslararası danışmanlık şirketi PwC, koronavirüs salgının iş dünyası ve ekonomi üzerindeki etkilerini izlenebilmesi için yaptığı CFO Pulse araştırmasının üçüncüsünün sonuçlarını paylaştı. CFO Pulse araştırmasına 24 ülkeden 871 CFO katıldı. Türkiye'nin ilk defa yer aldığı araştırmada Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin CFO'ları, diğer küresel finans liderleriyle birlikte koronavirüs krizini birçok açıdan ele aldı.

Araştırmaya göre Türkiye'deki finans liderlerinin yüzde 71’i koronavirüsün operasyonları üzerindeki etkileri konusunda büyük endişe duyuyor. Türkiye CFO’larının yüzde 83’ü, gelirlerinde düşüş beklediğini ifade ederken dünyanın aksine krizin finansal etkisi yönündeki endişelerini yüzde 80 ile ilk sıraya koyuyor. Küresel CFO’lar ise ekonomik durgunluk olasılığı endişesini yüzde 69 ile ilk sıraya alıyor.

Araştırmaya katılan küresel CFO’lardan koronavirüsün şirketlere olası etkisinden çok endişeli olduğunu bildirenlerin oranı yüzde 70. Ancak bazı ülkelerde çok endişeli olduğunu bildirenler yüzde 50'nin altında.

Küresel olarak CFO’ların yüzde 82’si giderlerin kısılması önlemlerini planlarken bu CFO’ların yüzde 89’u CapEx yatırımları ertelenmesi veya iptal edilmesinin birinci olacağını kaydediyor. Ancak, küresel ve Türkiye CFO'larının çoğu dijital dönüşüm ve Ar-Ge ile ilgili yatırımları ertelemeyi veya iptal etmeyi planlamıyor.

Araştırmaya katılanların yaklaşık yarısı kriz bugün sona erecek olsaydı üç ay içinde şirketlerinin "olağan" durumuna dönebileceğine inanıyor. Türkiye CFO'larının yüzde 51'i krizin bugün sona ermesi durumunda iş dünyasının "olağan" haline üç ay içinde dönebileceğini öngörüyor. Süre 6 aya çıktığında ise bu yönde görüş verenlerin oranı yüzde 80'e ulaşıyor. Türk finansal yöneticiler küresel CFO’lardan farklı olarak, toparlanmanın 1 yıldan daha fazla sürmeyeceğine düşünüyorlar.

Kuruluşlar, çalışanların güvenli bir şekilde işlerine dönmelerine izin verecek önlemleri göz önünde bulundursa da CFO'ların yüzde 20'si kritik konularda gerekli çalışana sahip olmamaktan endişe duyuyor. Türkiye için bu oran yüzde 34'e kadar çıkıyor ki bu da pek çok şirketin çalışanlarının yetenek ve becerilerini yeni normal için geliştirmeyi düşündüklerine işaret ediyor olabilir.

Yarıdan fazlası önlem alacak

CFO'ların değerlendirdiği ilk iki önlem, iş yeri güvenlik önlemlerini ve gerekliliklerini değiştirmek ve fiziksel mesafenin korunmasını desteklemek için çalışma alanlarını yeniden düzenlemek, Türkiye CFO’larının yarısından fazlası da bu önlemleri almayı düşünüyor.

Kriz sırasında bir kurumu istikrarlı hale getirmenin kilit noktalarından biri fonksiyonel bir tedarik zincirini oluşturmak. CFO'lar tedarik zinciri sorununa odaklandığında, Türkiye CFO’ları alternatif kaynak arayışına öncelik vereceğini söylüyor (%69).

Türkiye CFO'ları için, tedarikçilerinin finansal ve operasyonel sağlamlığını anlamak yüzde 60 oranla ikinci öncelikli konu.