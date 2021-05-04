Dünyada 2021'in ilk çeyreğinde 430 şirket halka açıldı

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young), Global Halka Arz Trendleri 2021 Raporu'nun birinci çeyrek dönem sonuçlarını açıkladı. Rapora göre halka arzlarda tipik olarak durağan bir üç aylık dönem olarak bilinen ilk çeyrekte, işlem sayısı ve halka arzlar yoluyla elde edilen gelirler bakımından son 20 yılın en yüksek performansı yakalandı. Geleneksel halka arz piyasalarında yüksek hareketlilik görülmesinin yanı sıra özel amaçlı satın alma şirketi

(SPAC) halka arzlarında rekor seviyelere ulaşıldı. SPAC halka arzlarında ilk çeyrekte 2020 yılının tamamından daha fazla sayıda işlem tamamlandı ve gelir elde edildi.

2021 yılının ilk çeyrek döneminde gerçekleştirilen halka arz işlemi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 85 artış göstererek 430 oldu. Halka arzlar yoluyla elde edilen gelir ise 105,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, gelirlerde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 271 yükseliş kaydedildi.

Likidite bolluğu ve bireysel yatırım platformları halka arzları destekledi

Rapora göre küresel halka arzlardaki bu hareketlilik, likidite bolluğu ve pandemi döneminde ortaya çıkan yeni fırsatlardan kaynaklanıyor. Bununla birlikte bireysel yatırım platformlarının genç nesil de dâhil olmak üzere halk arasında popülerleşmesinin yatırım yapmayı her zamankinden daha fazla erişilebilir hale getirdiği belirtiliyor.

Piyasalarda düzeltme görülebilir

Raporda piyasalarda gelecek döneme ilişkin olarak düzeltme öngörüldüğü ve yatırımcı duyarlılığının kırılgan seyrettiği ifade edilirken, bu ortamda yatırımcıların bol likiditeden fayda sağlamaya ve yatırım getirisi elde etmeye odaklanmaya devam edecekleri belirtiliyor.

En fazla işlem Asya-Pasifik'te, en yüksek gelir Amerika'da

Amerika Kıtası'nda ilk çeyrekte 121 halka arz işlemi gerçekleştirilirken, bu işlemlerden 45,2 milyar dolar gelir elde edildi. Amerika borsaları 20 yıldan uzun bir sürenin en yüksek işlem sayıları ve gelirlerini gördü. Asya-Pasifik Bölgesi'nde 200 işlem ile 34,3 milyar dolar gelir elde edildi ve 20 yılın en yüksek halka arz geliri kaydedilmiş oldu. 2020 yılını halka arzlarda durağan geçiren EMEIA Bölgesi'nde (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika) ise 109 işlem tamamlandı ve 26,1 milyar dolar gelir sağlandı.

Halka arzlarda teknoloji sektörünün liderliği sürüyor

Teknoloji, 2021'in ilk çeyreğinde de en çok halka arz işlemi yapılan sektör olmayı sürdürdü. Teknoloji sektöründe ilk üç ayda 111 işlem ile 46,1 milyar dolar gelir elde edildi. İkinci sırada yer akan sağlık hizmetleri sektöründe 78 işlem yapıldı ve 14 milyar dolar gelir sağlandı. Sanayide ise 57 işlemle 6,3 milyar dolar halka arz geliri kaydedildi.

Halka arz piyasaları belirsizliklerden etkilenebilir

Likidite bolluğunun yaşandığı küresel piyasalarda halka arz işlem sayıları ve gelirlerinde 20 yılın en iyi performansının yakalandığını belirten EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları şu değerlendirmede bulundu:

"Pandeminin devam etmesiyle birlikte içerisinden geçtiğimiz dönemde küresel halka arz piyasalarını etkileyebilecek ve piyasalarda volatilite yaratabilecek çok sayıda belirsizlik bulunuyor. Bunlar arasında dünya genelinde aşılama çalışmalarının beklenenden yavaş ilerlemesi ve pandemide yeni dalgalar yaşanmasıyla ekonomik toparlanmanın sekteye uğramasının yanı sıra, sıkılaştırılan düzenleme süreçlerinin etkisiyle halka arzların yavaşlaması ve bankaların kaldıraçları azaltmasıyla birlikte sermaye piyasalarında istikrarın bozulması riski yer alıyor. Şirketlerin koşullar uygunken piyasaya erişim sağlamaya güçlü şekilde hazır olmaları gerekiyor."