DÜNYA'nın 40'ıncı yılında güçlü destek mesajları

02 Mart 2020

DÜNYA’nın okurları ile buluştuğu yıllar, Türkiye’nin de dışa açılma döneminin başladığı sürece denk geliyor. 2 Mart 1981 tarihinde, ekonomi gazetesi olarak yayın hayatına başlayan DÜNYA, ülkenin ve sektörlerin gelişmesine, şirketlerin çoğalarak holdinglere dönüşmesine yakından tanıklık etti. Ekonominin oyuncuları bir taraftan gazetemizin haber kaynağı olurken, diğer yandan okur kitlemizin de omurgasını oluşturdu. DÜNYA Ailesi olarak ilkeli ve tarafsız habercilikte 40’ıncı yılımızın heyecanını yaşarken iş dünyası ve ekonomi aktörlerinden gelen samimi ve sıcak kutlama mesajları için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

DÜNYA, gençlik ve tecrübeyi bir araya getiren isimlerle yoluna devam ediyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 40’ıncı yılımıza ilişkin görüşlerini bir mektup ile dile getirdi. Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ’a hitaben yazdığı mektubunda, “Ekonomi basınımızın amiral gemisi DÜNYA Gazetesi’nin yeni yaşını en içten duygularımla kutluyorum” diyen Hisarcıklıoğlu “Aslında biz iş dünyası, çalışanlarımız, ticaret ortaklarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz hep beraber geniş bir aileyiz. Bu ailenin bir parçası da bizim sesimiz, kulağımız olan ekonomi basını. 40 yılı geride bırakan bu yapı, basın meslek ilkelerine bağlı tarafsız ve hızlı haberciliği ile hem gazeteciler için bir okul, hem de yeniliklerin ve sektördeki gelişmelerin aynası olmuştur. Dünyadaki ve birbirimizdeki gelişmelerden, en kolay ve en süratli şekilde sizlerin sayesinde haberdar olabiliyoruz” şeklinde görüş bildirdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, mektubunda şu satırlara yer verdi: “Türk basın tarihinin ekonomi gazeteciliği ile ilgili bölümü yazılacaksa, burada adından en çok söz edilecek kurumların başında elbette ki DÜNYA Gazetesi gelmektedir. Duayen gazeteci, rahmetli Nezih Demirkent’in adeta ilmek ilmek dokuduğu ve büyük bir titizlikle meydana getirdiği yapı, öyle büyük gazeteciler yetiştirdi ve sektöre katkılar sağladı ki, Sayın Demirkent’i de bir kez daha burada rahmetle anmak isterim. İlerleyen zaman içerisinde ekonomik ve ticari dengeler neticesinde DÜNYA, bugün yeni bir yapılanma ile yoluna devam etmektedir. Ancak bizleri mutlu eden şudur ki; Gazete, Sayın Demirkent’in ilkeli çizgisini tamamen benimsemiş, onun okulundan yetişen isimlerin, daha doğrusu orada yıllarca emek vermiş, gençlik ve tecrübeyi bir araya getirebilmiş isimlerin elinde devam etmektedir. Bu anlamda yeni yönetime bu zorlu yolculukta başarılar diler, Türk iş dünyası adına DÜNYA Gazetesi’nin 40’ıncı kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutlarım.”

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski:

Ekonominin güvenilir sesi

Dünyanın hiç tanık olunmamış ölçüde değiştiği bu son 40 yılda, DÜNYA Gazetesi her zaman sorumlu ve objektif haber anlayışıyla iş dünyasına rehberlik görevini aynı başarı ve istikrarla yerine getirmiştir. Kurucusu değerli gazeteci Nezih Demirkent’in ilkeli çizgisini her daim sürdüren, ekonomi gazeteciliğinin okulu olan DÜNYA Gazetesi’nin yayın hayatına yeni bir solukla ve hiç eskimeyen bir heyecanla devam etmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Güncel haberleriyle iş dünyasının nabzını tutan, güçlü yazar kadrosuyla hepimize önemli bir vizyon sunan, sektörlere yön gösteren yayınlara imza atan ve yeni girişimcilerin rehberi olan DÜNYA Gazetesi; biz iş dünyası liderlerinin her zaman en değerli baş ucu kaynaklarından biri oldu.

Geçmişten bugüne DÜNYA’yı emekleriyle geleceğe taşıyan ve bu önemli başarıda payı olan tüm DÜNYA Ailesi mensuplarını gazetenin 40. yılında tebrik ediyorum. Ekonominin güvenilir sesi olan bu güçlü kadronun her daim yeni başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum.

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan:

DÜNYA’dan istifade etmeyi sürdürüyoruz

1980 yılı, hem Türkiye hem de küresel ekonomi açısından önemli bir dönemeç olmuştu. Zira bu yılı müteakip dönemde küreselleşme anlayışı, bütün ülke ekonomilerini hızlı bir şekilde etkisi altına almaya başladı. Ülkemizde 1980 öncesinde dışa kapalı bir yapı benimsenmekte ve başta dış ticaret olmak üzere, mal pazarları ve finansal piyasalar kontrollü bir şekilde idare edilmekteydi. 24 Ocak kararlarıyla birlikte piyasa ekonomisine hızlı bir geçiş amaçlanmış ve idari kararların ekonomi üzerindeki hâkimiyeti asgari düzeye indirilmişti. Türkiye ekonomisinin son 40 yılı böyle bir seyir içerisindeyken; DÜNYA Gazetesi de Türk ekonomi basını adına yapmış olduğu ciddi, ilkeli ve tarafsız yayıncılıkla, başta iş dünyası temsilcileri olmak üzere, ekonominin bütün aktörlerine ışık tutmayı başardı. MÜSİAD olarak bizler de Dünya Gazetesi’nin bu başarılı yayın politikasını uzun yıllardır takip ederek istifade etmeyi sürdürüyoruz.

TÜRKKONFED Başkanı Orhan Turhan:

Ekonomide yeni başarı hikayesini el ele yazacağız

Ekonomi ve politikayı birleştirme vizyonu ile Nezih Demirkent’in girişimleri ile 1980’li yıllarda hayatımıza yepyeni bir pencere açtı DÜNYA Gazetesi. Sadece bir ekonomi gazetesi değil, aynı zamanda küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) yarattığı katma değeri de sayfalarına yansıtarak Anadolu iş dünyasının da güçlü bir sesi oldu. Abone tabanlı yeniliği ve elden ele dağıtım zinciri ile Anadolu’daki ağını geliştirerek benzer bir etki yarattı. 40 yılda gerek DÜNYA ve Türkiye ekonomisi gerekse de ekonomi basını gelişti. Küresel sorunların, kapsayıcı ve çok paydaşlı işbirlikleri ile çözüleceği yeni bir çağın içindeyiz. Bu ekosistemin önemli bir ayağı sivil toplum örgütleri, diğer bir ayağı da DÜNYA gazetesi gibi güçlü ekonomi yayınlarıdır. Türkiye’nin sürdürülebilir, rekabetçi ve kapsayıcı yeni bir kalkınma hikayesi yazacağına inanıyoruz. Ekonomide yeni başarı hikayesini el ele yazma hedefiyle Türkiye’nin ilk ve tek bağımsız ekonomi gazetesi DÜNYA’nın daha nice 40 yıl ülkemiz için değer yaratmasını diliyoruz.

TİM Başkanı İsmail Gülle:

95 bin ihracatçımızın sesini duyuruyor

DÜNYA gazetesi, geride bıraktığı 40 yılda iş dünyası olarak bizlerin sesi olmuş, ekonomi yayıncılığının en önemli figürlerinin başında geliyor. Gerek Anadolu'daki girişimciler gerekse de sivil toplum kuruluşları olmak üzere ekonomi aktörlerinin sorunlarını ve süreçlerini her daim en doğru şekilde dile getirmeye gayret göstermiştir. DÜNYA'nın ilkeli yayıncılığının temellerini atan rahmetli Nezih Demirkent'e de burada ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Cesareti ve girişimciliği ile yoğun gayret göstererek kurduğu DÜNYA, ekonomi yayıncılığına çok önemli bir soluk getirdi. Kendisinin oluşturduğu duruş ve yayıncılık politikası 40. yılını doldurdu. Aynı ilke ile DÜNYA'yı yeniden ayağa kaldıran Hakan Güldağ'ı da tebrik ediyorum. Ekonomi dünyamızın önemli bir gazetesini, güçlü kadrosuyla görmek iş dünyası olarak bizleri sevindirdi. Ülkemizin büyümesindeki en önemli enstrümanlardan olan ihracatımızın saha neferleri olarak, 95 bin ihracatçımızla gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz. Bu gayretimizde bizlerin yanında olarak sesimizi duyuran DÜNYA gazetesine şükranlarımızı sunarız. DÜNYA'nın 40.yılını tebrik eder, başarılarla dolu güzel yıllar dilerim.

DEİK Başkanı Nail Olpak:

Kamuoyunun takdirini kazanan bir ekol oldu

Türkiye’nin ilk ve tek ekonomi gazetesi DÜNYA, yayın hayatına başladığı ilk günden beri gösterdiği ilkeli habercilik anlayışı ve tarafsızlığıyla tüm kamuoyunun takdirini kazanan bir ekol oluşturdu. Dile kolay, tam 40 yıldır yerel ve küresel ölçekte ekonomiye dair tüm gelişmeleri en doğru şekilde aktaran DÜNYA Gazetesi, iş dünyamız ve medya adına vazgeçilmez bir değer oluşturuyor. 146 iş konseyi ile 35 yıldır Türk özel sektörünün gücünü dünyaya taşıyan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), her sene gerçekleştirdiği sayısız iş forumu, ticaret temalı etkinlikler ve ekonomik raporlarını kamuoyu paylaşıyor. DÜNYA Gazetesi de objektif gazetecilik anlayışıyla, iş dünyamıza katkı sunan çalışmalarımızı daima okurlarıyla buluşturuyor.

Ekonomi gazeteciliğinin duayen isimlerinden oluşan yeni yönetimi, usta kalemleri ve nitelikli çalışanlarıyla DÜNYA markasının çok daha güçlü bir yapı ile yoluna emin adımlarla devam etmesinden dolayı büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyuyoruz. Türk iş dünyasının dışa açılan penceresi DEİK olarak, ticari diplomasi serüvenimizin bir paydaşı olarak gördüğümüz DÜNYA markasının 40. yaşını canı gönülden kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

İTO Başkanı Şekip Avdagiç:

Her zaman iş dünyasının yanında

Türk ekonomi basını denilince akla ilk gelen isim kuşkusuz DÜNYA gazetesi oluyor. Rahmetle andığımız duayen gazeteci Nezih Demirkent’in gazetecilik ilkelerini en üst düzeyde gözeterek kurduğu DÜNYA, aradan geçen 40 yılda sadece İstanbul iş dünyası için değil, Türk iş dünyası için adeta bir kılavuz oldu. 40 yıl boyunca, yaşanan her ekonomik krizde, iş dünyası için umut ve yeniden başlangıç için ihtiyaç duyduğu güç oldu; iş dünyasına tünelin ucunda görünen ışığı gösterdi. Bugün bir değişim sürecinden geçen DÜNYA gazetesi, tıpkı merhum Nezih Demirkent’in yaptığı gibi gazetecilik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı bir yönetimle yoluna devam ediyor. İş insanlarımızın geleceği attıkları adımın bir benzerini Hakan Güldağ liderliğinde bütün DÜNYA çalışanlarının atmış olmasını, İstanbul iş dünyası temsilcileri olarak takdirle izliyoruz.

Ayrıca gazetenin kadrosunun, Türkiye’de ekonomi gazeteciliğine yön vermiş ve en önemli medya kuruluşlarında yönetici olarak çalışmış duayen gazetecilerle genişletilmesini de önemli bir açılım olarak görüyoruz. Biz de iş dünyası olarak yine, ekonomi konusunda en doğru, en vizyoner haberleri DÜNYA gazetesinden okumayı sürdüreceğiz. Bu anlayışla DÜNYA gazetesinin, her yıl küllerinden yeniden doğan Ekonominin Zümrüdüankası olarak, 40. yılına aynı aşkla, aynı coşkuyla ve aynı ruhla yeniden doğuşunu tebrik ediyorum. Elbette DÜNYA gazetesi kadar, DÜNYA’nın sadık okuyucularını da tebrik etmek gerekiyor. Çünkü DÜNYA gazetesinin bu başarılara imza atmasının altında, sadık okur kitlesinin büyük payı var. Bir kez daha DÜNYA gazetesine, yöneticilerine ve değerli okurlarına nice 40 yıllar diliyorum.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan:

DÜNYA’ya sahip çıkan herkesi kutluyorum

Bundan 40 yıl önce, ekonomik gelişmelerin gazetelerde ancak “patates soğan haberleri” bağlamında yer alabildiği bir ortamda kuruldu DÜNYA Gazetesi. Buna cesaret eden ve bugün aramızda olmayan rahmetli Nezih Demirkent ve onun vizyonuydu. Bu vizyon ile ekonomi gazeteciliği alanında yeni bir model oluşturan Demirkent, ekonomideki gelişmeleri ve haberleri iş dünyamızın yanında geniş kitlelerle buluşturmayı başardı. DÜNYA Gazetesi’nin bu başarısı ile birlikte, diğer günlük gazeteler ekonomi haberlerine sayfalarını açma konusunda daha cesur davrandılar. DÜNYA ise bugüne kadar ekonomi gazeteciliğinin amiral gemisi olmayı hep sürdürdü. Ekonomi gazeteciliği için bir okul olmanın yanında, bağımsız ve objektif haberleri ile sektöre yön verdi. 40 yıldır sanayicilerimizden bankacılarımıza, sivil toplum kuruluşlarından bürokratlara kadar her kesin ve her kesimin sesi olan DÜNYA, ekonomi kamuoyunun nabzını yıllardır en iyi tutan yayınlardan biri oldu. Ekonomideki tüm aktörlerin birbirinden haberdar olmasını ve birbirlerini en iyi şekilde anlamalarını sağlayan DÜNYA, bugün yeni bir yapılanma ile

yoluna devam ediyor. Bu yeni yapılanmanın başında olanların ‘DÜNYA Okulu’ndan yetişmiş deneyimli gazetecilerden oluşması, 40 yıllık geleneğin yeniliklerle buluşması anlamında bizleri mutlu etmektedir. DÜNYA’nın emin ellerde yolculuğuna devam etmekte olduğunu söylemek istiyorum. Böylesi zorlu bir dönemde DÜNYA’ya sahip çıkan herkesi kutluyorum.

Çıktıkları bu yeni yolculuklarında DÜNYA’yı çok daha iyi bir noktaya getireceklerine yürekten inanıyorum. Gazeteyi bugünlere getiren tüm geçmiş çalışanları da anarak, 40. yılınızı kutluyor geleceğin başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum.

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay:

Üretim, yatırım ve dünyaya açılmada pusula görevi gördü

DÜNYA Gazetesi, Türk özel sektörünün üretim, yatırım ve dünyaya açılma yolculuğunda her zaman bir pusula görevi gördü. Türkiye’nin ilk ve tek ekonomi gazetesi olan DÜNYA, bu zamana kadar Anadolu’da sanayinin güçlenmesi yolunda çok değerli katkıları olan Demirkent Ailesi’nin öncülüğünde, şimdi ise görevi devralan yeni yönetim kadrosu ile iş dünyası için seçkin bir bilgi kaynağı olmaya devam ediyor. Türk özel sektörünün hızla değişen küresel rekabet koşullarına uyum sağlaması için DÜNYA Gazetesi’nin 40 yıllık birikimi ile katkı sağlamaya devam edeceğine olan inancımız tamdır.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın:

İyi ki varsın DÜNYA...

Dile kolay tam 40 yıldır, ekonomi alanında yayın yapıyor DÜNYA gazetesi. Ekonomideki yaşanılanları, sektörlerin durumunu, iş dünyasındaki gelişmeleri bizlere sunuyor. Zor, meşakkatli fakat aynı zamanda onurlu bir yayımcılık. Bizler iş insanları olarak çok farklı kanallardan güncel gelişmeleri takip ediyoruz. Fakat ekonominin nabzını DÜNYA gazetesinin sayfalarına dokunarak takip etmek ayrı bir alışkanlığımız oldu bizim. İyi ki varsın DÜNYA. İyi ki bu gazeteyi kurup bugünlere gelmesine vesile olmuşsun rahmetli Nezih Demirkent. Şu an DÜNYA gazetesi yine emin ellerde. İlkeli ve doyurucu haberlerine usta gazeteci Hakan Güldağ ve cefakâr çalışanlarının sahiplenmesi ile devam ediyor. Yolunuz her daim açık olsun. Dilerim tüm teknolojik gelişmelere rağmen daha nice uzun yıllar kağıt sayfalarınıza dokunma fırsatı bulabiliriz. Başarılarınızın devamını diliyor, 40. yaşınızı tebrik ediyorum.

ASO Başkanı Nureddin Özdebir:

Çok cesur bir girişim olarak anılacak

Türkiye’de ekonomi gazeteciliği için milad olarak özellikle 1980 sonrası gösterilmektedir. Bu yıllardan itibaren ekonomi haberciliği öne çıkmaya başlamış, İMKB’nin açılmasıyla toplumun ekonomi haberlerine ilgisi artmış, ekonomi ve finans konulu dergiler de bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler üzerine gazetelerde ekonomi birimleri oluşturulmaya başlanmış ve ekonomi haberleri önemli haberler arasında yerini almaya başlamıştır. DÜNYA'nın kuruluşu da bu yıllara rastlamaktadır. O dönemde ekonomi haberleri gazeteler içinde bir bölüm olarak verilirken, merhum Nezih Demirkent’in vizyonuyla sadece ekonomiyle ilgili bir gazete fikri çok cesur bir girişim olarak basın tarihimizde yerini almıştır. Bu vesileyle kurucusu gazeteci Nezih Demirkent’i de saygıyla anıyorum. Kuruluşundan bu yana geçen 40 yıllık sürede DÜNYA önemli bir misyon üstlenmiş, tarafsız gazetecilik anlayışıyla iş dünyasının da sesi olmuş, ekonomik aktörlerin birbirini anlaması açısından vazgeçilmez bir platform oluşturmuştur. Başarılı geçen 40 yılın ardından yeni bir yönetim ve yeni bir anlayışla dinamik bir yapı kuran DÜNYA'ya bu yeni dönemde başarılar diliyorum. Bu vesileyle kuruluşunun 40. yılını kutluyor, bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

ATO Başkanı Gürsel Baran:

Kurulduğundan bu yana iş dünyasının sesi oldu

DÜNYA, kurulduğu günden bu yana haber ve yorumlarıyla önemli bir boşluğu doldurarak ticaretin, ekonominin, iş dünyası ve temsilcilerinin her daim gözü, kulağı, sesi olmuştur. Ülkemizin siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminin her aşamasına tanıklık etmiş; güvenilir haber ve yorumlarıyla bizleri aydınlatmıştır. 40’ıncı yılına girdiği yayın hayatında saygın çizgisini bozmadan ticaretin ve ekonominin sesi, Türk basın tarihi için ekonomi gazeteciliğinin okulu olma misyonunu layıkıyla yerine getirmiştir. DÜNYA çalışanlarının emeğine, mesleğine, gazetesine sahip çıkışının eşi benzeri görülmemiş örneğini yaşadık. Türkiye’nin değişim ve dönüşümünde haberleriyle, yazılarıyla, yorumlarıyla değişime öncülük ederek her zaman sağduyulu bir yaklaşım sergileyen, çalışan, üreten kesimin sesini duyurup, ülkemizin ilerlemesine katkı sağlayan DÜNYA'nın 40’ıncı yılını kutluyorum. Yazı işlerinden, muhabirine, köşe yazarlarından, idari personeline kadar emeği geçen çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarla dolu yayın hayatının devamını diliyorum.

MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu:

Ekonominin aktörlerine adilce yer veriyor

Türkiye’nin bölgesel gücü ve uluslararası ilişkilerdeki etkin rolü, ülke gündeminin birçok konuyla aynı anda meşgul olması anlamına geliyor. Gazetecilik mesleğinin doğasında olan bu zorluğa ek olarak medya araçlarının dijital gelişimi ve iletişimde ortaya çıkan yeni tekniklerle birlikte, basının görev ve sorumlulukları da sürekli artıyor. Varlığını 40 yıldır başarıyla sürdüren, ekonominin tüm aktörlerine sayfalarında adilce yer veren ve bizleri çoğu zaman teknik olarak da bilgilendirmeye büyük özen gösteren DÜNYA'nın tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. İş yaşamının paydaşlarının rahatça ifade edebildi

İZTO Başkanı Mahmut Özgener:

Her gün başucu rehberimiz

DÜNYA, ülkemizin son yıllardaki büyük ekonomik dönüşümüne tanıklık eden bir yayın organı. Yayın hayatı boyunca, 24 Ocak 1980 kararları ile ülkemizin ihracatla dışa açılma sürecinden, finansal liberalizasyon sürecine, Berlin Duvarı’nın yıkılışından Körfez Savaşı’na kadar dünyayı derinden sarsan bir çok tarihi olaya tanıklık ederek, gelişmeleri bizlere ekonomi boyutuyla aktardı. Anadolu kaplanlarının ilham verici örnek başarı öykülerini sayfalarına taşıyarak yeni başarıların yolunu açtı. İhracat, finans, yatırım ve istihdam gibi ekonomik kavramlar değerli DÜNYA yazarlarının makaleleriyle yeniden yorumlandı ve sözkonusu makalelerin birçoğu iş dünyamız için yol gösterici oldu. Ülkemiz insanının da ekonomiyi daha iyi anlamasına, doğru kararlar vermesine aracılık etti. DÜNYA'nın hayatımızda olduğu 40 yıldan bugüne büyük yol kat ettik. İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. Üç-dört haneye çıkan enflasyonu tek hanelere kadar indirdik. Bu süreçte ekonomiye daha fazla değer vermemizin, küreselleşme kavramını iyi benimsememizin ve dış dünyayı yakından izlememizin katkısı büyük oldu.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi:

İş dünyası için buluşma platformu

Ülkemizin ilk ekonomi gazetesi olması yönüyle DÜNYA önemli bir boşluğu doldurmuş, yayıncılık ilkeleri ve çizgisiyle bugünlere gelmiştir. Popülizmden uzak oluşu, haberi ve sadece bilgiyi paylaşmasıyla güvenilir bir kaynak teşkil etmektedir. Dünden bugüne yayınladığı haberlerle batıdan doğuya üreten kesim arasında köprülerin kurulmasına önemli katkılar sunan DÜNYA, iş dünyası için bir buluşma platformu haline gelmiştir. Üretimi, ihracatı ve iş gücü ile Anadolu’nun üretim merkezi Gazi şehrimizin sesinin duyulmasında çok değerli katkıları olan DÜNYA yöneticilerine, çalışanlarına ve Gaziantep’te görev yapan arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Son dönemde gazete yönetiminin değişmesi ve çalışanların hissedar olmaları ile yayınların daha da dinamik bir yapıya bürüneceğine inanıyorum.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım:

Ekonomi okuryazarlığı kültürünü de oluşturdu

Kalkınma sadece ekonomik gelişim ile olmaz. Ülkenin sosyal, kültürel ve siyasi tüm alanlarda gelişmesidir kalkınma. Ancak ekonomi tüm bunları etkileyen ve biçimlendiren bir kavramdır. DÜNYA Gazetesi 40 yıldır, gelişmenin yönünü belirleyen ekonomiyi yerelden küresele uzanan bir perspektif ile okuyucularına sunmakla kalmamış, ülkemizde ekonomi okuryazarlığı kültürünü de oluşturmuştur. 40 yıldır doğru, tarafsız, güvenilir habercilik anlayışıyla yol alan ülkemizin ilk ve tek ekonomi gazetesi DÜNYA’ya nice başarılı 40 yıllar diliyorum.

OSBÜK ve Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü

Masamızın en kıymetli demirbaşı oldu

DÜNYA Gazetesi, artık masamızın en kıymetli demirbaşı oldu. Yıllardır takip ettiğimiz, tarafsız, ilkeli, ufuk açan yayıncılık anlayışı ile iş dünyamızın sesi olan DÜNYA'nın 40. yılını tebrik ediyor, kuruluşundan bu yana emek veren herkese ülkemize böylesine önemli bir yayın kazandırdıkları için teşekkür ediyorum.

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar:

DÜNYA yalnızca çalışanların değil, Türkiye’nin değeridir

DÜNYA’ya emek veren basın emekçilerinin, emek emek biriktirdikleri kıdem tazminatlarını sermaye yapıp DÜNYA’larına sahip çıkması, müstesna bir özveri, umut aşılayan bir eylemdi. Sizler sadece emeğinize ve mesleğinize sahip çıkmadınız; İnanan, birlik olan ve mücadeleden vazgeçmeyenlerin DÜNYA'yı değiştirebileceğini gösterdiğiniz. Berhudar olun, sağ olun. Emin olun; DÜNYA, sadece siz çalışanların değil, Türkiye’nin değeri. Bu değere sahip çıkmak Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nin de ödevi. Çünkü bizim ‘Gerçekçi ve iddialı hedeflerimiz var.’ Gelin, bir kahve daha içelim. Hem birlikte geride bıraktığımız 40 yılı yad edelim hem de önümüzdeki 40 yılı perçinleyelim. Gelin, el ele verip tüm DÜNYA'nın hayranlıkla izlediği bir Türkiye inşa edelim.

AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur:

İş dünyasının sorunlarının ortaya konulmasında ve çözümünde örnek bir yayın

Nezih Demirkent’in önderliğinde, reel ekonominin destekleyicisi ve iş dünyasının sesi olma hedefi ile yola çıkan DÜNYA Gazetesi, iş dünyasının sorunlarının ortaya konmasında ve çözümü noktasında örnek bir yayın politikası izlemiştir. Bugün de aynı ilkeler ışığında yayın hayatını sürdürme azminde olan DÜNYA Gazetesi’nin 40. yılını kutlar, nice başarılı yıllar dilerim.

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu:

Anadolu sanayicisinin güçlü sesi oldu

DÜNYA'nın yayın hayatını kuruluş ilkelerinden taviz vermeden sürdürmesi ve 40. yılına ulaşması ülkemiz basını açısından oldukça önemli. DÜNYA'nın geride bıraktığı 40 yıllık yolculuğunda her zaman listenin üst sıralarında ve iş dünyasının yakın takibinde olduğunu gördük. Ekonomi alanındaki analizler ve alanında uzman köşe yazarlarının görüşleriyle iş dünyasına ışık tutan DÜNYA, küresel anlamda değişen ekonomik koşullarda piyasaların geleceğini okumayı amaçlayan firmalara olumlu katkılar sunuyor. Farklı sektörlere ve ürün gruplarına dair detaylı haberlerin de, özellikle KOBİ’ler ve girişimciler tarafından yakından takip edildiğini, DÜNYA'nın Anadolu sanayicisinin güçlü bir sesi olduğunu söyleyebiliriz. Ekonomi gazeteciliğine farklı bir soluk getiren, kurulduğu günden bu yana saygınlığından, objektifliğinden, sağduyulu habercilik anlayışından ödün vermeden çalışmalarını sürdüren DÜNYA'nın 40. yılını kutluyor, ilkeli haberciliğinin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini temenni ediyorum.

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar:

İş dünyamıza ve ülkemize büyük değer katıyor

İş dünyamız için en büyük güç kaynağı ‘bilgi’ haline geldi. Alın terinin akıl teri ile birleştiği günümüzde güvenilir, objektif ve kaliteli bilgi kaynaklarına erişim çok önem taşıyor. İşte, DÜNYA gibi basın hayatımızda uzun yıllardır yer alan köklü yayınlar, iş dünyamıza ve ülkemize büyük değer katıyor. Ülkemizin tek ekonomi gazetesi olmasının yanında, DÜNYA aracılığı ile pek çok akademik ve bilimsel bilgiye erişmemizin de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Gerek ulusal ve uluslararası iş dünyasının nabzını tutabilmek, gerekse ekonominin geleceği hakkında değerli akademisyenlerin ve iş insanlarının yorumlarını inceleyebilmek için DÜNYA, ana referans kaynaklarımızdandır. DÜNYA'nın uzun yıllara dayanan köklü bilgi birikiminden, iş insanlarımız kadar vatandaşlarımızın yararlanmasının da çok önemli olduğuna inanıyorum. DÜNYA’nın 40. yıl dönümünü kutluyor, tarafsız, bilgiye dayalı, yol gösteren yayınlarından dolayı teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş:

Yepyeni yönetim anlayışı ile uzun yıllar ekonomi basınında olacak

Türkiye ekonomisinin 80’li yıllarla başlayan dışa açılma hamlesi, birçok alanı derinden etkiledi. Bu etkilenme ve değişimlerden biri de basın- yayın sektöründe yaşandı. O yıllarda ekonomi basınının kurumsal inşası ise DÜNYA Gazetesi ile başladı. 2 Mart 1981 yılından bugüne projeleriyle örnek olan ve örnek alınan DÜNYA Gazetesi’nin yeni yaşı kutlu olsun. Büyük bir özveriyle ekonomimizdeki gelişmeleri, ciddi ve başarılı habercilik çalışmasıyla gazete sayfalarına taşıyan DÜNYA Gazetesi, yepyeni bir yönetim anlayışıyla daha uzun yıllar ekonomi basınımızda olacaktır. Bu vesile ile gazetenin tüm çalışanlarını ve yayınlanmasında emeği geçenlerini bir kez daha kutlar, kurucusu ve usta gazeteci rahmetli Nezih Demirkent’i saygıyla yâd ederiz..

BSTO Başkanı İbrahim Burkay:

Yeni modeli ile Türkiye'de yine bir ilke imza attı

Türkiye, gelecek hedeflerine kararlı bir şekilde ilerlemektedir. 16 milyar dolara ulaşan yıllık ihracatıyla, 120’yi aşkın ülkeden daha fazla ihracat yapan Bursamız, yaklaşık 7 milyar dolar dış ticaret fazlası ile Türkiye’nin lider şehri oldu. Başta yerli otomobil olmak üzere ülkemizin ileri teknoloji ve yüksek katma değerli üretim hamlesinin en önemli halkalarından biri olan Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi TEKNOSAB, KOBİ OSB, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar- Ge Merkezi BUTEKOM ve Model Fabrika gibi yeni sanayi devriminin sembol projeleri sayesinde Türkiyemizin büyüme hedefl erindeki katkımızı daha da artıracağız.

Bursa ve Türkiye ekonomisinin gelişimine en yakından tanıklık eden kurumlardan biri DÜNYA Gazetesi’dir. Ülkemizde ekonomi gazeteciliğinin mihenk taşı olan DÜNYA, kurulduğu günden bu yana ekonomi ve finans alanında kesintisiz bilgi aktarırken, iş dünyamızın da sesi oldu.

Geleneksel medyanın zorlu bir süreçten geçtiği günümüzde kendisini sürekli yenileyerek geliştiren ve yeni yönetim modeliyle Türk basınında bir ilke daha imza atan DÜNYA Gazetesi’nin iş dünyamız için en önemli haber ve bilgi kaynağı olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Bu vesileyle DÜNYA Gazetesi’nin 40. yılını kutluyor, başarılarla dolu nice yıllar diliyorum. Başta DÜNYA Gazetesi kurucusu merhum Nezih Demirkent olmak üzere 40 yıl boyunca emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli:

Türkiye’de değişimin en canlı tanığıdır

Rahmetli Nezih Demirkent’in büyük bir öngörüyle ülkemizin ilk ekonomi gazetesine dönüştürdüğü DÜNYA, Türkiye’nin değişim ve dönüşüm yolculuğunun en canlı tanığıdır. 12 Eylül gibi ağır bir darbenin altından kalkıp, rahmetli Turgut Özal’la bir serbest piyasa ekonomisine geçiş yolculuğuna çıkan ülkemizde iş dünyası, özellikle de varlığını yeni yeni hissettirmeye çalışan Anadolu girişimcileri yön tayininde DÜNYA'dan çokça istifade ettiler. Türk tarım ve hayvancılığına verilen özel önem ve Ali Ekber Yıldırım gibi bir marka tarım yazarının büyük katkıları her türlü takdiri hak eden bir değer yarattı. DÜNYA, 2019'da sevgili Didem Demirkent’ten Hakan Güldağ liderliğinde güç birliği yapan bir grup inançlı gazetecinin sahipliğine geçti. Üretimden tüketime tüm paradigmaların değiştiği bu dijital çağda DÜNYA Gazetesi gibi kurumların da işlevinin değişip dönüştüğünü görüyoruz.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu:

Başarı trendiniz yükselerek devam etsin

Türkiye’nin ekonomi ve iş dünyası haberlerini, köşe yazılarını takip ettiğimiz önemli bir yayın organı ve uzun yıllardır abonesi olduğumuz DÜNYA Gazetesi’nin 40. yılını tebrik ediyoruz. İlkeli yayın hayatınızın devam edeceği inancıyla, tüm gazete çalışanlarınızı kutluyor, bu güne kadar sürdürdüğünüz başarı trendinin yükselerek devamını diliyoruz.

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut:

Türkiye dünya markaları yaratıyor

Türkiye artık çağın gerektirdiği gibi Ar-Ge’ye ve teknolojik gelişmeye önem vererek, dünya markaları yaratarak tüm sektörlerde üretmeye ve gelişmeye devam etmelidir. Ekonomimiz böylesine dalgalı dönemlerden geçerken, DÜNYA Gazetesi 40 yıllık yayın hayatı boyunca Türk iş dünyasının en güvenilir yayını olmuş, adeta yoldaşlık etmiştir. İşinin uzmanı yayın kadrolarının hazırladığı gazete ile birbirinden değerli ekleri, Türk iş dünyasının gücünü en iyi şekilde okuyucusuyla buluşturmuş, gururumuz olmuştur.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk:

40 yıldır bize deniz feneri gibi yol gösteriyor

Türkiye’de ekonomi gazeteciliğinin öncüsü DÜNYA, konusunda uzman muhabirlerin haberleri ve usta yazarların makaleleri ile bize 40 yıldır bir deniz feneri gibi yol gösteriyor. Ekonominin nabzını tutmanın yanı sıra Anadolu’nun ve Türk denizcilik sektörünün de sesi olan DÜNYA sayesinde Ege Bölgesi denizcilik vizyonumuzu en geniş kesimlere ulaştırma fırsatını bulabiliyoruz. Denizcilik sayfalarını, eklerini, sektörümüze çok değerli katkı olarak görüyoruz.

Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz:

Ekonomi gazeteciliğine ayrı bir soluk getirdi

DÜNYA, Manisa’da üreten kesimin ilgi odağı olmuştur. İzlediği objektif, sağduyulu ve etkin yayın politikasıyla saygınlığını her geçen yıl daha da artırıyor. Son dönemlerde ülkemiz hızlı bir değişim sürecinden geçerken DÜNYA Gazetesi, eskiden olduğu gibi bugün de ilkeli, dürüst, tarafsız habercilik anlayışıyla değişmeden okurlarına ulaşmayı sürdürüyor. Medya dünyasında bu kadar uzun süre taviz vermeden ayakta kalabilmek ve okurun ilgisini her daim kendinde tutabilmek büyük bir başarıdır. 40 yıldır ekonominin değişmeyen takip adresi DÜNYA Gazetesi’dir diyebiliriz. 40 yıl önce kurulan DÜNYA Gazetesi, ekonomi gazeteciliğine ayrı bir soluk getirdi ve sanayicilerimize kendini anlatma fırsatı sunan bir mecra yarattı. DÜNYA Gazetesi sanayicilerimizin yaşadığı sorunları ve karşılaştığı engelleri gerek gazete sayfalarında gerekse çıkardığı eklerde geniş yer vererek kamuoyuna duyurmaya çalıştı. Gazetenin 40. yayın yılını tebrik ediyor, rahmetli Nezih Demirkent'in bıraktığı geleneği en iyi şekilde sürdürdüğünüz daha nice yıllar diliyorum.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi:

Ekonomi gazeteciliğinin okulu

Ülkelerin büyümesi, güçlenmesi ancak üretim ve bilgiyle mümkün. Finansal okuryazarlık da ülkelerin politika ve stratejilerine yön veren en önemli parçalardan biri. DÜNYA Gazetesi, bu ekonomik yarışta insanları bilinçlendiren, öğreten, iş dünyasının doğru stratejilerle ilerlemesine öncü olan ekonomi gazeteciliğinin okulu konumunda yer alıyor. Yeni yönetimiyle Nezih Demirkent’in ilkelerini sağlamlaştıran DÜNYA Gazetesi’nin 40. yılını kutluyorum, kurumlarımız arasındaki işbirliklerinin devamını diliyorum.

Antalya TSO Başkanı Davut Çetin:

KOBİ’ler için de rehber

Türk basınının duayeni, medya dünyasında derin izler bırakan Nezih Demirkent’in ülkemize armağan ettiği DÜNYA, Türk ekonomi basınının en önemli yapı taşlarındandır. Anadolu iş dünyasının sesi olan DÜNYA, KOBİ’ler için de bir rehber niteliğindedir. Ayrıca ekonomi haberciliğinde bir okuldur. Pek çok başarılı ekonomi gazetecisi bu güçlü bünyenin ürünü olmuştur. Sektörlerin sesi, bu etkisini başta dergiler olmak üzere çıkardığı pek çok ek ile de pekiştirmiştir. Yayın hayatı boyunca pek çok başarıya imza atan DÜNYA gazetesi yoluna şimdi de Hakan Güldağ önderliğinde devam ediyor. Hakan Güldağ ve ekibinin büyük deneyimi, gazetenin en büyük teminatı olacaktır.

Trabzon TSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu:

Ekonomi ile ilgili her alanda söyleyecek bir sözü bulunuyor

Ekonomi gazeteciliğinin öncüsü DÜNYA'nın yayın hayatındaki 40. yıldönümünü şahsım ve Trabzon iş dünyası adına kutluyorum. Basının ekonomi dalında müstesna yeri olan DÜNYA iş dünyasının rehberi oldu. Ekonomisinin nabzını tutan DÜNYA, ana gazetenin yanı sıra sektörlere yönelik ekler, il ve bölge ekleri ve çeşitli almanaklar ile Türkiye’nin dört bir köşesindeki ekonomik aktiviteyi kucaklamaya çalışması hepimiz için kazançtır. Ekonomi ile ilgili her alanda söyleyecek bir sözü bulunan DÜNYA , sahayı dinleyerek ve izleyerek kazanıyor. Sektörlerin serüvenlerindeki her kesiti DÜNYA'da görmek ülkemiz için büyük fayda sağlamaktadır.