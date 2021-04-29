Dünyanın en büyük bankası kârını yüzde 1,5 artırdı

Çin merkezli Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) 2021'in ilk çeyreğinde kârını yüzde 1,5 artırdı. Bankadan yapılan açıklaya göre bu artışta, Çin'in koronavirüsün ekonomik etkilerinden toplarlanma sürecinin hız kazanmasıyla dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde kredilere olan talebin artması da etkili oldu.

Bankanın borsaya yaptığı bilgilendirmede net kârının yılın ilk üç ayında 85,7 milyar yuan (13,25 milyar dolar) arttığı ifade edildi. Geçen sene aynı dönemde banka 84,5 milyar yuan kâr etmişti.