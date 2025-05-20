Dünyanın en büyük elektrikli araç (EV) batarya üreticisi Contemporary Amperex Technology'nin 2025'in en büyük halka arzını gerçekleştirmesinin ardından hisseleri sert yükseldi.

Çin merkezli Contemporary Amperex Technology Co Limited (CATL) hisseleri, Hong Kong’daki halka arzın ardından ilk işlem gününde yüzde 17 yükseldi. 263 Hong Kong dolarından halka arz olan şirket hisseleri ilk günde 305 Hong Kong doları seviyesine ulaştı.

CATL halka arzı ile 35,7 milyar Hong Kong doları (4,55 milyar dolar) topladı ve 2025’teki en büyük küresel halka arz olarak kayıtlara geçti. CATL’nin yaptığı açıklamaya göre, Hong Kong’daki halka arzda kurumsal yatırımcılardan 15,2 kat, bireysel yatırımcılardan ise 151 kat fazla talep geldi.

Şirket, elde edilen gelirin büyük bölümünün, Macaristan’da bir fabrika inşası için kullanılacağını açıkladı. Bu yatırım, BMW, Stellantis ve Volkswagen gibi otomobil üreticileri için Avrupa’da batarya üretme planlarının bir parçası olarak öne çıktı.

Hong Kong borsası haricinde, CATL halihazırda Çin'in Shenzhen Borsası'nda işlem görüyor ve 1 trilyon yuandan (138,7 milyar dolar ) fazla bir değere sahip.

ABD, şirketi kara listeye almıştı

Ocak ayında, ABD Savunma Bakanlığı'nın Çin ordusuyla çalıştığını söylediği ve kara listeye aldığı şirketler arasında Contemporary Amperex de vardı.

Ancak şirketin toplam gelirinin yaklaşık yüzde 70'i Çin pazarına bağlı. Bu nedenle şirket gelirinin büyük kısmını dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'den elde ediliyor.

BBC'ye konuşan bir yetkili, "Gümrük tarifeleriyle ilgili gördüğümüz doğrudan etkilerin şirket üzerinde sınırlı bir etkisi olacak" dedi.

Contemporary Amperex dünya çapında satılan tüm EV pillerinin üçte birinden fazlasını üretiyor ve Tesla, Volkswagen ve Toyota gibi büyük otomobil üreticilerine tedarik sağlıyor.