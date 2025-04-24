Dünyanın en büyük varlık fonundan 40 milyar dolarlık zarar
Dünyanın en büyük devlet varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu, ilk çeyrekte teknoloji sektöründeki negatif getiriler nedeniyle 40 milyar dolar zarar etti
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Dünyanın en büyük devlet varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu, ilk çeyrekte 415 milyar Norveç kronu (39.72 milyar dolar) zarar açıkladı.
Bu kaybın temel sebebi olarak, özellikle teknoloji sektöründeki olumsuz yatırım getirileri gösterildi.
Yaklaşık 1.7 trilyon dolar büyüklüğündeki fonu yöneten Norges Bank Investment Management (NBIM) CEO'su Nicolai Tangen, “Bu çeyrek, piyasalarda yaşanan büyük dalgalanmalardan etkilendik” dedi.