Durgunluk endişesi dalgalanma yaşatıyor

Küresel piyasalarda resesyon endişelerine bağlı oynaklık arttı. Kaygıları artıracak somut bir gelişme ve haber akışı yok. Her ne kadar durgunluk telaşı bir süredir fiyatlansa da, resesyonun yaratacağı tahribat tartışılmaya başlandı. Yanı sıra enerji ve ham madde maliyetlerindeki oynaklıkların ekonomik şoklara neden olabileceği ve likidite sıkışıklığı beklentileri de piyasalarda stresi artıran unsurlar.

Bu beklentiler çerçevesinde dün küresel piyasalar hareketli bir gün geçirdi. Dolar Endeksi, 106,78 seviyesine kadar çıkarak, 2002 yılından bu yana en yüksek seviyesini görürken; Euro/dolar, 1,0235’e kadar inerek 20 yılın en düşük seviyesini test etti. Bu sabah parite 1,0240 seviyesinde.

Bu sabah Asya genelinde görünüm negatif. ABD vadeli endekslerinde kayıplar sınırlı, Avrupa vadeli endekslerinde ise dünkü sert kayıpların ardından tepki alışı ön planda.

Petrol kayıpları telafi çabasında

Norveç'te enerji sektörü çalışanlarının greve gideceklerini duyurmasının ardından artan arz yönlü endişelere rağmen petrolün sert düşüş göstermesi dikkati çekti.

Brent petrolün en yakın vadeli varil fiyatı küresel ekonomik büyümenin yavaşlayarak talebi düşüreceği endişeleriyle dün yüzde 9.5 gerileyerek iki buçuk ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün ilk işlemlerde kayıplarının bir kısmını alarak yüzde 1.4 artışla varil başına 104.18 dolara yükseldi.

Ham petrol fiyatları Çin’in enerji tüketiminin toparlanmasıyla yüzde 1’e yakın yükselişte. Dün yüzde 8’lik düşüşle Nisan’dan beri en düşük seviyeye inen Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı bugün yüzde 1’e yakın yükseldi.

Spot altın, günlük yüzde 2'yi aşan düşüş yaşadı ve 1763 dolarla 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Bugün ilk işlemlerde 1765 seviyesinde yatay seyir var.

Dolar 17’nin altında kalamadı

Dolar endeksinde yaşanan yükseliş, gelişen ülke para birimlerine de olumsuz yansıyor. Dolar/TL de yeniden 17’nin üzerine çıktı. BDDK’nın attığı adımın ardından yaşadığı düşüşü büyük oranda geri almış durumda. Bu sabah ilk işlemlerde 17.10 seviyeleri görüldü. 17'nin üzerinde kalıcı olunması halinde 17.20 direnç olarak izlenecek. CDS ise 853 seviyesinde işlem görüyor.

Borsada takas zamanı

Dün alıcılı açılış sonrasında 2426 seviyelerine kadar yükselen BIST100 endeksinde kapanışa doğru hava ters döndü ve yaşanan satışlarla yüzde 1.44 oranında değer kaybı ile 2371,25 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Borsa İstanbul'da, Kurban Bayramı öncesi nakde dönmek isteyen hisse senedi yatırımcıları için bugün son gün. Cuma günü Kurban Bayramı nedeniyle 4,5 günlük tatile girecek Borsa İstanbul'da, bugün gerçekleştirilecek işlemlerin takası 13 Temmuz Çarşamba olacak.

Gözler Fed tutanaklarında

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 14-15 Haziran FOMC toplantı tutanaklarında olacak. Fed, bu toplantıda 75 baz puan ile beklentilerin üzerinde 1994 yılından bu yana en sert faiz artırımını gerçekleştirmiş ve üyeler yıl sonuna kadar 175 baz puanlık faiz artış sinyali vermişti. Tutanaklarda enflasyonun salgın, yükselen enerji fiyatları ve arz-talep dengesizlikleri ile yüksek kalmaya devam ettiğine dair ifadelerin yer alacağını tahmin ediliyor.

Öte yandan piyasaların gözü bir yandan da Norveç'te. Norveç hükümeti, petrol ve gaz sektörü işçilerinin başlattıkları greve müdahale etti.