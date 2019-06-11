Duvarları yıkmasına yüzde 2 kaldı!
Sarı maden geçtiğimiz hafta gün içinde 1.348 dolarla 14 ayın zirvesini gördü. Bu seviye analistlerin yukarı yönlü kırılma için kritik olarak gördüğü 1.375 dolar seviyesinin sadece yüzde 2 altında... Evrim Küçük'ün haberi...
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