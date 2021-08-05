Düzenleyici uyumlu ilk kripto para fonuna Fransa’dan onay

Fransız varlık yöneticisi Melanion Capital, Fransa düzenleyici kuruluşundan Bitcoin fiyatı ile yüzde 90 korelasyon içinde olacak olan ve Ucits olarak bilinen Avrupa Birliği standartlarına uygun bir borsa yatırım fonu başlatmak için onay aldı. Fon, kripto para madenciliği ve blok zinciri teknolojisi gibi sektörlerde 30'a kadar hisse senedini takip edecek.

Londra'daki Keystone Law fon avukatı Winston Penhall, "Henüz Ucits çatısı altında dijital varlıklara odaklanan herhangi bir fonu daha önce hiç görmedim" dedi ve düzenleyicilerin Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine bakış açılarının “biraz havada” olduğunu ekledi.

AB genelinde satılan ve aynı zamanda Asya ve Latin Amerika'da da popüler olan Ucits fonları, kripto varlıklar için uluslararası bir fon düzenlemesi olan altın standardına benzer olarak görülüyor. Avrupa yatırım fonlarının büyük bir kısmını oluşturan ve yüksek düzeyde yatırımcı koruması sunan Ucits fonları, herhangi bir menkul kıymete bağlı olmadığı için Bitcoin gibi kripto para birimlerini doğrudan ele almıyor.

Melanion’un fonunda yer alacak şirketlerin başında kripto para madencileri Argo Blockchain ve Riot Blockchain, Michael Novogratz’ın yatırım yönetim şirketi Galaxy Digital ve aracı kurum Voyager Digital gibi şirketler mevcut.