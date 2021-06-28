E-Data’da talep toplama 29-30 Haziran

Teknoloji distribütörü E-Data Teknoloji, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) geçen hafta onay almıştı.

E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ’nin 13 Milyon TL nominal değerli payları, pay başına 6.00 TL fiyattan 29 ve 30 Haziran tarihlerinde halka arz edilecek. Bu tarihlerde A1 Capital liderliğinde yürütülen halka arz sürecinde E-Data Teknoloji payları için eşit dağıtım yöntemiyle talep toplanacak. E-Data Teknoloji, sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştireceği halka arzdan sağlanacak kaynağın tamamını şirketin organik ve inorganik büyümesinde işletme sermayesi olarak kullanacak.

E-Data Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü T. Fatih Mutlu, E-Data Teknoloji olarak 2008 yılından bugüne Türkiye’nin dört bir yanındaki küçük, orta ve büyük işletmelerden bireysel kullanıcılara kadar toplumun her kesimine donanım ve yazılım çözümleri sunduklarını belirtti. Ağ ve ağ güvenliği, baskı çözümleri, veri merkezi çözümleri, veri ve uygulama güvenliği, sunucu ve depolama çözümlerinde 21 markanın Türkiye distribütörü oldukları bilgisini veren Mutlu, başta enerji, finans, bankacılık, telekom, lojistik, sağlık, perakende, üretim, savunma, otomotiv, bilişim hizmetleri olmak üzere turizm, sigorta, eğitim ve havacılık sektörlerinden oluşan geniş bir yelpazeye ürün ve çözümlerini iş ortakları ile birlikte ulaştırdıklarını vurguladı.

E-Data Teknoloji olarak distribütörü oldukları tüm ürünlerde lojistik ve finansal çözümlerin yanı sıra satış öncesi ve sonrası teknik destek, eğitim ve pazarlama gibi çeşitli alanlarda Türkiye’deki 800’ü aşkın iş ortağına sürdürülebilir çözümler ürettiklerini hatırlatan Mutlu,”Verinin üretilmesi, işlenmesi, saklanması ve korunması dâhil verinin olduğu her yerde E-Data Teknoloji’nin ürünleri var. Bu anlamda dijital hayatın her noktasına dokunuyoruz. Günlük hayatta kullanılan birçok bilişim çözümünde distribütörlüğünü üstlendiğimiz donanım ve yazılım ürünlerimizle her ölçekteki işletmeye katma değer yaratıyoruz. Söz konusu katma değerli donanım ve yazılım ürünlerimizi 800’den fazla iş ortağımızla birlikte Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırıyoruz” dedi.

Halka arz geliri şirketin büyümesinde kullanılacak

T. Fatih Mutlu, E-Data Teknoloji olarak kuruldukları günden bu yana istikrarlı bir büyüme ile 2020 yılı sonunda 134 Milyon TL net satış gelirine sahip olduğuna dikkat çekerek, gelecekte de yeni teknoloji ürünlerini dağıtım listesine ekleyerek yüksek satış potansiyeli sunan ve kâr odaklı büyüme stratejisi izlemeyi planladıklarını söyledi. Halka arzdan sağlanacak kaynağın tamamının şirketin organik ve inorganik büyümesinde işletme sermayesi olarak kullanılacağına dikkat çeken Mutlu, şirketin finansal yapısı ve büyüme hedefleri konusunda şu bilgileri verdi;

“E-Data Teknoloji, güçlü bir sermaye yapısına sahip ve finansal borçluluğu da son derece düşüktür. Halka arzdan sağlanacak kaynakla daha da güçlü bir sermaye yapısına sahip olarak organik ve inorganik olarak hızlı büyümeye odaklanacağız. Organik büyümenin yanı sıra belli spesifikasyondaki şirketlere yatırım yaparak inorganik büyüme de öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Özellikle bilişim teknolojisi güvenliğinin farklı alanlarında faaliyet gösteren ve güçlü markaların dağıtıcılığını yapan şirketlere yatırım yapmayı planlıyoruz. Ayrıca Ankara’da yeni bir depo yatırımı planlıyoruz. Bu anlamda halka arzdan sağlayacağımız kaynağın büyük bir kısmını hedeflediğimiz hızlı büyümede işletme sermayesi için, küçük bir kısmını da depo yatırımı ve reorganizasyon çalışmaları için kullanacağız. Yeni dönemde başta dijital dönüşüm için gerekli olan teknoloji çözümlerini iş sürekliliği felsefesi ile sunmaya devam etmeyi ve yeni çözümlere dair markaların distribütörlüklerini üstlenmeyi hedefliyoruz.”

Halka arz eşit ağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek

E-Data Teknoloji’nin halka arzına liderlik eden A1 Capital Genel Müdürü Atilla Esen ise sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzın Borsa İstanbul’da satış yoluyla ve herhangi bir grup ayrımı olmadan tüm yatırımcılara “eşit pay dağıtımı” yöntemiyle gerçekleştirileceğini söyledi. Esen halka arz fiyatının pay başına 6 TL olarak belirlendiğini ifade etti.