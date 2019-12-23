EBRD, 30,8 milyon liralık Migros tahvili aldı

23 Aralık 2019

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'nin yerel para birimine ve sermaye piyasalarına destek vererek süpermarket zinciri Migros tarafından ihraç edilen son tahvile 30,8 milyon Türk lirası yatırım yaptığını duyurdu.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de yerel para ve sermaye piyasalarının derinleştirilmesinin banka için bir öncelik olduğu kaydedildi. Bu amaçla Migros tarafından ihraç edilen son tahvile 30,8 milyon Türk lirası yatırımın yapıldığı bildirilen açıklamada, Türk lirası cinsinden yapılan tahvil ihracının Borsa İstanbul'da işlem göreceği ve gelirin şirketin döviz riskini azaltmak için kullanılacağı kaydedildi.

EBRD, Türkiye'de 2009 yılından bu yana 302 projeye yaklaşık 12 milyar euro yatırım gerçekleştirdi.