EBRD, İçtaş Sürdürülebilir hisselerinin satışı için onay aldı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın İçtaş Sürdürülebilir Enerji Yatırımları AŞ’deki tüm hisselerinin IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’ye devredilmesi suretiyle teşebbüsün tek kontrolünün halihazırda ortak kontrol sahibi olan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

EBRD, Türkiye'de yenilenebilir enerji üretimini artırma hedefi kapsamında IC Holding'in yenilenebilir enerji üretim birimine 100 milyon dolar yatırım yaparak 2019 yılında ortak olmuştu.