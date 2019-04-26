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EBRD: Türk bankaları desteklemeye hazırız

EBRD Türkiye Direktörü Tuerkner, Türk bankaların bilançolarını temizleyerek yeni krediler için alan açılmasına yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti.

EBRD: Türk bankaları desteklemeye hazırız
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, Türk bankaların tahsili gecikmiş alacaklardaki (TGA) artış nedeniyle kredi kapasitelerinin sınırlandığını, Türk bankaları desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

EBRD'nin internet sitesinde Türkiye'ye yönelik değerlendirmelerinin yer aldığı bir yazı yayımlayan Tuerkner, bu yıl içinde, Türkiye'de TGA alımı yapan Hayat Varlık'a finansmanı genişlettiklerini, şirkete yeni kaynak sağlanacağını belirtti.

Arvid Tuerkner, 4 Nisan'da Bloomberg News'a verdiği bir demeçte, "Türkiye'de sorunlu krediler alanında çalışmalarımızı derinleştirmekle ilgileniyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Dunya.com

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