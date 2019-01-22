EBRD, Türkiye'de 1 milyar euro yatırım planlıyor

22 Ocak 2019

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, EBRD'nin 2019 yatırım planları ve önceliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bankanın geçen yıl Türkiye'de toplam 34 projeye 1 milyar euro yatırım yaptığını belirten Tuerkner, "2019'da Türkiye'ye geçen yıl yaptığımız yatırımla aynı seviyede, yaklaşık 1 milyar euroluk yatırım hedefliyoruz. Biz talep doğrultunda hareket eden bir bankayız. Yatırımlarımız, finansmana dair mevcut talebe, yerel ve dış yatırımcıların yatırım yapmak konusundaki isteğine, sermaye piyasalarının durumuna ve birçok faklı faktöre bağlı olacaktır" diye konuştu.

Arvid Tuerkner, EBRD'nin Türkiye’deki toplam yatırımlar içerisinde yerel para birimi payını 3'te bire yükselttiğini belirterek, "EBRD, 2017 yılında Türkiye'deki 228,8 milyon euroya eş değer Türk Lirası işlemini, geçen yıl önemli seviyede artırarak toplam 13 işlemle 331 milyon euro düzeyine çıkardı" dedi.

EBRD, hisse senedi portföyünü artıracak

Bankanın 2019 yatırım önceliklerine de değinen Tuerkner, "Bu yıl özellikle tarımın yanı sıra ihracat odaklı endüstrilere odaklanacağız. Yenilenebilir enerjiye odaklanmaya devam edeceğiz. Yenilenebilir enerjide mevcut destek mekanizmasının 2020 yılında bitmesiyle yeni bir destek mekanizması oluşturulmasını bekliyoruz... Yerel para birimi cinsinden finansmana odaklanmaya ve özel sektörde inovasyonun teşvik edilmesini desteklemeye devam edeceğiz. Bankamız ayrıca, Türkiye'deki hisse senedi portföyünü artırmakla ilgilenecektir" ifadelerini kullandı.

"2 ya da 3 çeyrekte negatif büyüme olabilir"

Bankacılık sisteminin stres altında olduğunu söyleyen Tuerkner, "Bu ekonomik iyileşmeyi geciktirebilir. Türkiye'de bankaların ekonomik aktivitenin sürmesine imkan tanıyacak finansmana erişimini sağlayacak güçlü politika yanıtları oluşturmaya ihtiyacı var" diye konuştu.

Tuerkner büyümeye ilişkin de, "Bu yıl 2 ya da 3 çeyrekte negatif büyüme olabileceğini öngörüyoruz. Fakat daha sonrasında, yılın ikinci yarısında ekonomik büyümenin yavaşça artmasını bekliyoruz. 2019 yılında Türkiye için yüzde 1 seviyesinde büyüme bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA