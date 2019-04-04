EBRD, Türkiye'deki sorunlu kredilere yatırım yapacak

04 Nisan 2019

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, EBRD'nin Türkiye'de sorunlu kredi alanında çalışmaları derinleştirmekle ilgilendiklerini ifade etti.

Bloomberg News'a konuşan Tuerkner, "Henüz bir sorunlu kredi aracına veya özel maksatlı kuruluya yatırım yönünde bir teklif almadık. Ancak bunu takip ediyoruz ve eğer yapı bizim ticari ve güçlü bankacılık zorunluluklarımızı karşılar ise devreye girmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

IFC'nin Türkiye ülke müdürü Arnaut Dupoizat da, Türkiye'nin finans sektöründe sorunlu kredilerin düzenli şekilde yeniden yapılandırılmasını desteklediklerini ifade etti. Dupoizat, sorunlu kredilerin tasfiyesi için özel sektör fonlarını harekete geçirilmesinin bankaların likiditesinin artmasına, yeni krediler ve ekonominin desteklenmesi için sermayenin serbest kalmasına yardımcı olacağını vurguladı.

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