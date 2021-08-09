EBRD'den Aydem'in yeşil tahviline 75 milyon dolar yatırım
EBRD, Aydem Yenilenebilir Enerji tarafından ihraç edilen ilk yeşil eurobond ihracına 75 milyon dolarlık katkı yaptı.
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Aydem Yenilenebilir Enerji tarafından ihraç edilen ilk yeşil eurobond ihracına 75 milyon dolarlık katkı yaptı.
Şirket, 5,5 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarında ve yüzde 7,75 getirili eurobond ihracını temmuz ayı sonlarında tamamladığını açıklamıştı.
Aydem, 1,6 milyar dolarlık talep gören ilk ihracından 750 milyon dolar kaynak toplamıştı.