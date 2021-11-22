EBRD'den Garanti BBVA Leasing'e KOBİ'ler için 25 milyon dolar kredi

Türkiye’nin yeşil dönüşümünü destekleme taahhüdünü bir kez daha teyit eden Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), sürdürülebilirlik için yatırım yapmak isteyen uygun şirketlere kullandırılması amacıyla Garanti BBVA Leasing işbirliğinde 25 milyon dolarlık kredi desteği sunuyor. Avrupa Birliği’nin katkıları ve Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı fonları ile desteklenen Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programının (TurSEFF) üçüncü aşaması kapsamında sunulan yeni kredi, Garanti BBVA Leasing ile olan başarılı ortaklığın yeni bir adımı oldu.

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Selahattin Güldü konuyla ilgili olarak “Garanti BBVA Leasing olarak, sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda enerji yatırımlarında aktif rol almayı hedefleyen hizmetler sunuyoruz. Makine ve ekipman yatırımı finansmanı alanındaki 30 yıllık deneyimimizi enerji sektörüne de taşıyoruz. Bugüne kadar güneş enerjisi tesislerine 180 milyon doları aşan bir finansman sağladık ve yenilenebilir enerji yatırımları alanında pazar payımızı yüzde 17’ye yükselttik. Yenilenebilir enerji ve yeşil enerji önümüzdeki dönemde de Garanti BBVA Leasing’in önceliği olacak. TurSEFF III, ülkemizdeki KOBİ’lere yönelik çok sayıda enerji tasarrufu projesinin finansmanında kullanılacak. KOBİ odaklı stratejimiz ve ülke genelindeki geniş müşteri tabanımızla her zaman KOBİ’lerin güvenilir iş ortağı olma hedefi doğrultusunda ilerliyoruz. Uluslararası piyasaların tanınan oyuncularından biri olarak, TurSEFF programı kapsamında temin ettiğimiz kredi Garanti BBVA Leasing’e ve Türkiye ekonomisine olan güveninin de bir yansıması niteliğindedir” dedi.