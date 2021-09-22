EBRD'den Garanti Leasing'e 25 milyon dolar kredi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Garanti Leasing'e Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Kanalı III (TurSEEF III) kapsamında 25 milyon dolara kadar öncelikli teminatsız kredi sağlayacak.

İki yıl vadeli, bullet anapara ödemeli kredi tek ya da iki dilimde olabilecek.

Kredi kaynak etkinliği ve küçük ölçekli yenilenebilir enerji yatırımlarını finanse etmek üzere uygun özel sektör firmalarının finansmanında kullanılacak.