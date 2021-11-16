EBRD'den Ispartakule-Çerkezköy demiryolu hattına kredi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Ispartakule-Çerkezköy demiryolu hattının inşası için Türkiye'ye kredi sağlayacak.

EBRD, İstanbul'dan Bulgaristan sınırına kadar 67 kilometrelik Ispartakule-Çerkezköy demiryolu hattının inşası için Türkiye'ye 150 milyon euro kredi sağlayacağını duyurdu.

EBRD'den yapılan açıklamaya göre, düşük karbonlu yolcu ve yük treni demiryolu Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki sınır ötesi ticaret ve bağlantıların gelişmesini sağlayacak.