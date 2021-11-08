EBRD'den kadın girişimcilere 600 milyon euroluk kaynak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) kadınların iş hayatına katılımını desteklemek için Türk bankalarına 600 milyon euro kaynak sağlayacak.

EBRD tarafından yayımlanan bültene göre finansman Türkiye'deki bankalar üzerinden kadın girişimcilere kullandırılacak.

EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso, "EBRD olarak finansal kuruluşlardan oluşan güçlü iş ortaklarımızla birlikte kadın girişimcilerin karşılaştığı finansman eksikliklerini azaltmaya ve Türkiye'deki kadınların gücünün ortaya koymalarına yardımcı olmaya kararlıyız" dedi.

Bültende şu ana kadar Denizbank'ın 600 milyon euroluk finansmandan 50 milyon dolar aldığı, diğer bankalara da yakında finansman sağlanacağı belirtildi.

EBRD kadın girişimciler için 2014 yılında Women in Business adlı finansman programını başlattı. Bu program beş bankaya 300 milyon euro kredi verildi ve bu kredilerden 20,000 kadın girişimci faydalandı. Yeni kaynak da aynı program kapsamında dağıtılacak.