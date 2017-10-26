EBRD'den önemli Türkiye açıklaması

26 Ekim 2017

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'ye yatırım yapmak konusundaki kararlılığını vurguladı.

Banka tarafından yapılan yazılı açıklamada, "EBRD Türkiye'ye bağlılığını sürdürmektedir. Türkiye ile ilişki içerisindedir. Türkiye EBRD'nin operasyonları için son derece önemli bir rol oynamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin bankanın yatırımları açısından önemi vurgulanırken, "Türkiye portföy büyüklüğü ve yatırım hacmi açısından operasyonlarımız içerisinde en büyük ülke konumundadır. Bu zamana kadar EBRD Türkiye'ye 9,5 milyar eurodan fazla yatırım yapmıştır" sözlerine yer verildi.

EBRD'nin bu yıl Türkiye'de toplam hacmi 1 milyar euro olan 30 projeye imza attığı belirtilen açıklamanın devamında, 2017 Türkiye yatırımlarının 1,5 milyar euroyu aşmasının beklendiği vurgulandı.

Dış basında, Almanya'nın, içerisinde EBRD'nin de bulunduğu bazı banka ve kurumların Türkiye'ye yönelik finansmanı azaltılması yönünde çalıştığına dair iddialar yer almıştı.

Dolar 3.80'den döndü

Kaynak: AA