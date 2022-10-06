EBRD'den QNB Finans Leasing’e yeşil finansman

EBRD’den yapılan açıklamada; QNB Finans Leasing’e, sürdürülebilir yatırımları desteklemesi amacıyla 25 milyon euro finansman sağlanacağı bildirildi.
Finansmanla QNB Finans Leasing’in özel sektör KOBİ’lerine sağladığı kredi hattı genişleyecek.
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